Mara Maionchi Pronta ad andare alla guida degli Under Uomini? X Factor 2018

X Factor 2018 - assegnazioni dei giudici/ Mara Maionchi Under Uomini - Manuel Agnelli Under Donne - Fedez Over... : X Factor 2018: giudici e assegazioni categorie. Asia Argento, dovrà guidare i Gruppi, Mara Maionchi gli Under Uomini. Manuel Agnelli si occuperà delle Under Donne, e a Fedez gli Over.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 08:00:00 GMT)

Asia Argento torna ad X Factor?/ Mara Maionchi l’aspetta : ma i vertici Sky non sono d’accordo : Anche Mara Maionchi ha detto la sua sul ritorno in pista di Asia Argento ad X Factor 12. La giudice del programma musicale ha condiviso su Twitter un messaggio per lei.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 16:16:00 GMT)

Mara Maionchi - il messaggio per la collega giudice : «Asia Argento ti aspetto» : 'AsiaArgento ti aspetto'. Con un breve messaggio su Twitter, Mara Maionchi testimonia il suo sostegno ad Asia Argento, con cui continuerà a condividere - fino ai live - l'esperienza nella giuria di X ...

Mara Maionchi su Twitter : 'Asia Argento ti aspetto' : 'AsiaArgento ti aspetto'. Con un breve messaggio su Twitter, Mara Maionchi testimonia il suo sostegno ad Asia Argento, con cui continuerà a condividere - fino ai live - l'esperienza nella giuria di X ...

Mara Maionchi su Twitter : 'Asia Argento ti aspetto' : 'AsiaArgento ti aspetto'. Con un breve messaggio su Twitter, Mara Maionchi testimonia il suo sostegno ad Asia Argento, con cui continuerà a condividere - fino ai live - l'esperienza nella giuria di X ...

Tutti per Asia Argento a X Factor 12 - con Mara Maionchi la giuria al completo chiede il ritorno : “Ti aspetto” : L'intervista a Non è L'Arena sembra aver rafforzato, almeno stando alle reazioni sui social, il comune sentire che vorrebbe Asia Argento a X Factor 12 confermata nei panni di giudice anche ai Live Show. L'annuncio della sua estromissione dal programma, presentato come una scelta condivisa con l'artista per tutelare i concorrenti dal polverone sollevato dal caso Bennett, ha innescato una serie di reazioni da parte del pubblico che rivendica ...

X Factor 12 - anche Mara Maionchi tifa per il reintegro di Asia Argento : "Ti aspettiamo" : Non si può dire che non ci sia hype per il destino di Asia Argento dietro al bancone di X Factor 12. Parallelamente al filone "giudiziario" riguardante il rincorrersi di accuse e difese riguardo le presunte molestie sessuali, ricevute e perpetrate, non possiamo fare a meno di seguire gli strascichi catodici dell'uragano mediatico che ha investito l'attrice e regista nelle ultime settimane.Asia, ad oggi lunedì 1 ottobre, è ufficialmente ...

Mara Maionchi/ Niente rock o metal - ma avrà gli Under Uomini (X Factor 2018) : Mara Maionchi, il giudice ha deciso di rifiutare metal e rock ma dovrà guidare gli Under Uomini e sarà dunque difficile evitare del tutto questi generi musicali. (X Factor 2018)(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 10:09:00 GMT)

Mara Maionchi/ Lezione di vita per Anna - commozione per Camilla Musso (X Factor 2018) : Mara Maionchi, il pubblico ha assistito a un cambiamento nel carattere del giudice che ancora non ha avuto nessun particolare scontro con i suoi colleghi. (X Factor 2018)(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 08:50:00 GMT)

“Il cancro? Come ho scoperto di essere malata”. Il racconto di Mara Maionchi : Le audizioni di X-Factor 12 stanno proseguendo e per Mara Maionchi è una valle di lacrime. Nelle prime due puntate mandate in onda su Sky Uno la produttrice – ‘vecchietta’ del gruppo di giurati – al pari di Asia Argento non ha lesinato critiche ma si è concessa anche qualche lacrima facile. Come durante l’esibizione di Camilla, giovane concorrente presentatasi alle audizioni con “La notte dei miracoli” ...

XFactor - le lacrime di Mara Maionchi e Asia Argento per l’esibizione di Camilla con “La notte dei miracoli” di Lucio Dalla : Il secondo appuntamento del talent show, prodotto da Fremantle e condotto da Alessandro Cattelan, ha visto le apprezzatissime performance di Camilla Musso, sedicenne di Asti che ha interpretato “La notte dei miracoli” di Lucio Dalla, facendo commuovere Mara e Asia fino alle lacrime, quella di Luna Melis, anche lei sedicenne, con “Bang Bang” di Dua Lipa, e diLeonardo Parmeggiani, 19 anni da Monteveglio (BO) con “Fly me to the Moon” di Frank ...

X FACTOR 2018 Ed. 12 - AUDIZIONI/ Diretta : Lodovico Guenzi ospite in studio - Mara Maionchi in lacrime... : X FACTOR 2018, seconde AUDIZIONI: le anticipazioni e la smentita di Simona Ventura che difende Asia Argento. Stasera venerdì 13 settembre, in onda su SkyUno.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 13:45:00 GMT)

X Factor - calciatori cantanti : Mara Maionchi dà i voti alle loro esibizioni : La moda è scoppiata da qualche anno e ormai non esiste calciatore che possa sottrarsi allo strano rito di iniziazione . Solitamente basta una sedia come palco, i più attrezzati hanno a disposizione ...

Mara Maionchi / La nota produttrice porterà ancora fortuna al programma? (X Factor 2018) : Mara Maionchi, la nota produttrice sarà ancora un portafortuna per la trasmissione di Sky Uno come l'anno scorso? Intanto racconta il suo debutto a Il Supplente. (X-Factor)(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 09:36:00 GMT)