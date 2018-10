Manuel Agnelli | Under Donne Concorrenti | chi ha scelto per Home Visit? X Factor 2018

X Factor 12 - Manuel Agnelli crudele con una concorrente : 'Sei troppo vecchia' : Simona De Bartoli, 37 anni, porta il suo inedito trap sul palco delle audizioni di X Factor e rimedia non solo 4 no, ma anche le critiche dei giudici ed in particolare di Manuel Agnelli. Per...

Manuel Agnelli/ Leonardo Gassmann ha rubato la sua attenzione - ma guiderà le Under donne? (X Factor 2018) : Manuel Agnelli, il giudice è stato rapito dal talento di Leonardo Gassmann figlio di Alessandro, ma i recenti rumors parlano per lui delle Under donne. (X Factor 2018)(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 08:52:00 GMT)

Manuel Agnelli/ Serio e professionale è lui il più amato dal pubblico (X Factor 2018) : Manuel Agnelli, il giudice è sempre Serio e professionale con il pubblico che lo adora. Vedremo come si comporterà stasera durante il talent di Sky Uno. (X Factor 2018)(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 10:34:00 GMT)

Nuovo giudice X Factor 2018/ Manuel Agnelli e Fedez difendono Asia Argento ma il passo indietro è definitivo : Nuovo giudice X Factor 2018, chi sarà? Manuel Agnelli e Fedez difendono Asia Argento dalle accuse di Jimmy Bennett: ecco tutti i possibili nomi del talent show.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 07:01:00 GMT)

Asia Argento - Manuel Agnelli : “Sono convinto sia innocente. La condanna pubblica è stata mostruosa - uno schifo” : Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di X Factor, Manuel Agnelli ha commentato l’esclusione di Asia Argento dal programma: “Il New York Times non può essere un tribunale. Se non c’è un’accusa, se non c’è un’indagine, se non c’è un processo, se non c’è una condanna, non può esserci una sentenza così pubblica e netta. Io sono convinto che Asia non sia colpevole. Per la ...

