Manovra | Martina | Pd | | scandaloso non ci sia ancora testo del Def

Martina : contrastare Manovra pericolosa per gli italiani : Roma, 1 ott., askanews, - 'Condono per gli evasori, debiti per i giovani, niente alle famiglie, niente alle imprese, rischio di tagli alla sanità e al sociale: è una manovra pericolosa per gli ...

Martina : 'Da Manovra del popolo a truffa del popolo' : 'Abbiamo ministri che anziché fare i servitori dello Stato, fanno i piromani, incendiano', con queste parole il segretario del Pd, Maurizio Martina, chiude la manifestazione a piazza del popolo. '...

Martina (PD) : "Manovra scarica deficit sui giovani" : La maggioranza di governo esulta per la manovra, l’opposizione insorge. Durissimo il commento da parte di Maurizio Martina, segretario del Partito Democratico che ospite questa mattina di "Circo Massimo" su Radio Capital ha dichiarato: "Io non capisco come un ministro che ha detto cose precise, oggi possa incassare quello che è stato annunciato senza dire nulla". Secondo l’ex ministro di centrosinistra, la cosiddetta “manovra del popolo” ...

Manovra - Martina : 'Pd in piazza - Paese a rischio' : 'Di fronte all'irresponsabilità di questo Governo non possiamo non alzare la voce. Vorrei un governo che si rendesse conto delle scelte che compie. Non possiamo non scendere in piazza davanti a chi ...

Martina 'La Manovra scarica cento miliardi di deficit sui giovani - Pd domenica in piazza' : Duro anche il giudizio del segretario dem sul ministro dell'Economia, Giovanni Tria: 'Io non capisco come un ministro che ha detto cose precise, oggi possa incassare quello che è stato annunciato ...

Martina : faremo controproposta a Manovra : 9.40 "Il Partito Democratico farà la sua parte sia sulla legge bilancio che sul decreto sicurezza.Sulla legge di bilancio presenteremo una controproposta:loro vogliono una legge con condoni fiscali,noi un programma con l'aiuto dei più deboli. Contraddizioni dentro la maggioranza si vedranno sempre di più.Di Maio è disposto a cedere tutto in termini di principi pur di restare dove è. Quel che interessa è costruire un'alternativa a ciò che ...

Martina : Pd presenterà contro-Manovra : 18.09 "Temo i condoni per gli evasori, il debito pubblico sulle spalle dei giovani e una manovra che non serve agli italiani". Lo ha detto il segretario del Pd Martina. "L'Italia adesso avrebbe bisogno di più equità e più crescita. Presenteremo una controproposta e daremo battaglia",dice Martina. Sulle Olimpiadi 2016 "mi auguro che Chiamparino possa avere un ruolo guida. Certo non ci volevano i passi falsi della Appendino", aggiunge.