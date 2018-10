MANOVRA | TRIA SCRIVE A COMMISSIONE UE “Pil nel 2019 a +1 | 5% | anni successivi a 1 | 6 e

Il ministro Tria scrive all’Ue : “MANOVRA coraggiosa e responsabile - pensiamo ai cittadini” : "Come sostenuto in diverse occasioni, la manovra di bilancio che questo Governo si appresta a varare è coraggiosa e responsabile, puntando alla crescita e al benessere dei cittadini, assicurando in seguito un profilo di riduzione del deficit, che passerà dal 2.4% del 2019 al 2.1% del 2020 per chiudere all'1.8% del 2021", ha scritto Tria nella lettera indirizzata alla Commissione europea.Continua a leggere

MANOVRA - Tria scrive all'Ue : deficit 2 - 4% nel 2019 e 2 - 1% nel 2020 - confronto aperto : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha inviato alla Commissione europea una lettera per illustrare i contenuti del Def. 'Come sostenuto in diverse occasioni, la Manovra di bilancio che questo Governo si appresta ...

MANOVRA - Tria scrive a Commissione Ue : "Auspico dialogo aperto. Governo è compatto" : ... in una l ettera inviata alla Commissione Europea riguardante la modifica del percorso programmatico di finanza pubblica contenuto nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza . "...

MANOVRA - Tria scrive alla Commissione Ue : “Nel 2019 il pil a +1 - 5%. Negli anni successivi 1 - 6 e 1 - 4. Ora confronto” : Le stime di crescita sulle quali si baserà la Manovra del governo prevedono un aumento del pil del 1,5% nel 2019 per arrivare all’1,6 nel 2020 e calare leggermente all’1,4 nel 2021. A ventiquattr’ore dal vertice di Palazzo Chigi nel quale sono state sciolte le ultime riserve riguardo alla nota d’aggiornamento al Def, si conosce l’impatto previsto dalle misure della prossima legge di Bilancio. È il ministro ...

Tria prova a rassicurare l’Europa sulla MANOVRA : “Garantita la stabilità”. E dà i numeri della crescita : Commentando con soddisfazione il risultato dei lavori di questi giorni, il Ministro dell’Economia, Giovanni Tria in una lettera alla Commissione Ue ribadisce che «come sostenuto in diverse occasioni, la manovra di bilancio che questo Governo si appresta a varare è coraggiosa e responsabile, puntando alla crescita e al benessere dei cittadini, assic...

MANOVRA - Tria : “In Ue ci sono regole - se uno non le rispetta e gli dicono che le ha violate deve spiegare perché” : In Europa “ci sono delle regole che sono state sottoscritte. Uno può decidere di non rispettarne alcune ma l’altra parte è legittimata a dire che sono state violate. Non ci si può offendere. . Nei giorni in cui è altissima la tensione tra il governo gialloverde e la Commissione europea in vista della presentazione della Manovra, il ministro dell’Economia Giovanni Tria abbassa i toni e, partecipando alla presentazione del rapporto ...

MANOVRA - Tria : "Se vogliamo più crescita ci vogliono investimenti" : "Il malessere sociale è cresciuto e il Reddito di Inclusione , REI, è stato un passo avanti ma non è bastato e l'esito delle elezioni lo ha mostrato". E' così che la pensa il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria , aggiungendo che il Governo punta ad "andare ben oltre" il REI che è stato "insufficiente". Con il reddito di cittadinanza l'Esecutivo punta a contrastare il "deterioramento ...

MANOVRA - Tria : bisogna spiegare a Ue perché si violano regole : L'Italia deve saper spiegare all'Unione europea 'quali sono le ragioni' del perché non si rispettano alcune regole di bilancio. Lo ha detto oggi il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo ad una conferenza dell'Asvis a Montecitorio.

Tria e la MANOVRA : "Se si violano regole bisogna spiegare. Non ci si può offendere" : È quanto ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria al convegno dell'Asvis a proposito della Manovra e di come discuterne in Europa.

MANOVRA : Tria - più fondi per investimenti e impegno ad attuarli : 'La caratteristica della legge bilancio e' l'aumento forte dei fondi allocati per investimenti e l'impegno soprattutto ad attuarli'. Lo ha affermato il ministro all'Economia Giovanni Tria, nel suo intervento alla presentazione del Rapporto Asvis. 'Le pubbliche amministrazioni hanno perso capacità tecnica - ha osservato Tria - non abbiamo più il Genio civile, non ...

Def - Boccia (Confindustria) : “Moderatamente ottimisti - ma dobbiamo vedere gli effetti di questa MANOVRA” : La nota di aggiornamento al Def, presentata ieri dal governo, soddisfa “parzialmente” Confindustria. Lo dice il presidente degli industriali Vincenzo Bocca, al suo arrivo alla 50esima Giornata del credito. “Vediamo una riduzione del rapporto deficit/Pil. Si inizia a parlare di crescita. Ora vedremo l’impatto su questa, nel quale il governo si gioca la sua credibilità. La politica si misura sui risultati e non sugli ...

MANOVRA - Conte : "Sarà seria e coraggiosa". Tria : "Più investimenti pubblici per la crescita" : Def e legge di bilancio 2019 al centro della conferenza stampa di stasera a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rassicura a nome del governo che il rapporto deficit-pil verrà fissato al 2,4% solo nel 2019 per poi calare al 2,1% nel 2020 e all'1,8% l’anno successivo.La precisazione era arrivata già in mattinata per bocca del Ministro dell’Economia: le parole di Giovanni Tria davanti alla platea di ConfindusTria avevano ...

MANOVRA - Conte : "sarà seria e coraggiosa" <br> Tria : "più investimenti pubblici per la crescita" : Def e legge di bilancio 2019 al centro della conferenza stampa di stasera a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rassicura a nome del governo che il rapporto deficit-pil verrà fissato al 2,4% solo nel 2019 per poi calare al 2,1% nel 2020 e all'1,8% l’anno successivo.La precisazione era arrivata già in mattinata per bocca del Ministro dell’Economia: le parole di Giovanni Tria davanti alla platea di ConfindusTria avevano ...

MANOVRA - Conte : "sarà seria e coraggiosa". Tria : "più investimenti pubblici per la crescita" : Def e legge di bilancio 2019 al centro della conferenza stampa di stasera a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rassicura a nome del governo che il rapporto deficit-pil verrà fissato al 2,4% solo nel 2019 per poi calare al 2,1% nel 2020 e all'1,8% l’anno successivo.La precisazione era arrivata già in mattinata per bocca del Ministro dell’Economia: le parole di Giovanni Tria davanti alla platea di ConfindusTria avevano ...