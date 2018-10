Manovra | Salvini | ' Otto miliardi per il reddito di cittadinanza' Di Maio ne aveva

Manovra - Salvini smentisce Di Maio : “Per il reddito di cittadinanza ci sono 8 miliardi - non 10” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, smentisce Luigi Di Maio sul reddito di cittadinanza e sulle risorse previste nella Manovra per questa misura: "Se la matematica non è un'opinione, se ci sono 7-8 miliardi per la Fornero, ce ne sono 8 per il reddito”, afferma spiegando che in totale per questi due interventi sono previsti 16 miliardi.Continua a leggere

Manovra - Salvini smentisce Di Maio : "Per il reddito di cittadinanza ci sono 8 miliardi" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini è partito agguerrito stamattina e, conti alla mano, ha voluto smentire in parte le cifre date ieri dal collega vicepremier Luigi Di Maio, secondo il quale nella Manovra sarebbero previsti 10 miliardi di euro per il reddito di cittadinanza.Intervenuto a Radio Anch'io, Salvini ha precisato che sono 16 i miliardi previsti per il superamento della legge Fornero e per il reddito di cittadinanza e che quella ...

Di Maio e Salvini serrano le file e spiegano perché si tratta di una Manovra coraggiosa : Matteo Salvini e Luigi Di Maio avanti compatti a difesa della manovra economica. Nel giorno decisivo per sciogliere i nodi della Nota di aggiornamento del Def - oggi l'ultimo vertice prima di trasmetterlo alle Camere - la polemica politica continua però ad alimentare il dibattito. Il ministro dell'Interno usa ancora toni forti nei confronti dell'Europa: "Abbiamo sempre detto che avremmo fatto una manovra coraggiosa ...

Salvini : 16 mld per misure della Manovra : 8.25 "Nella manovra ci saranno 16 mld per i due interventi principali, reddito di cittadinanza e abolizione della legge Fornero. Ma in questa cifra ci saranno anche l'aumento delle pensioni di invalidità, il quoziente familiare, un premio alle famiglie numerose con contributo alla natalità". Così il ministro dell'Interno, Salvini, a Radio Anch'io. Nessuna marcia indietro, anche se lo spread continua a salire:puntiamo a una crescita "del ...

Manovra : il "nuovo" Def arriva in Parlamento - ma i conti non tornano | Salvini : "Per reddito cittadinanza 8 mld" : Le misure partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la Fornero, 2 per la flat tax e 1 per assunzioni straordinarie. Ma per il leader della Lega i conti sono altri: 16 mld in tutto

DEF - frenata deficit : Conte “2 - 1% nel 2020 - 1 - 8% nel 2021”/ Manovra - Salvini : “Quota 100 senza tetti” : Manovra Economica, Conte "deficit al 2,4% nel 2018-2019, 2,1% nel 2020": ultime notizie, vertice Governo con Tria. Modifica Def con riduzione debito, "16 miliardi per le riforme"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 22:20:00 GMT)