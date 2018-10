Manovra | Salvini corregge i 5S ' Dieci miliardi per il reddito di cittadinanza No | ce ne

Sulla Manovra Salvini smentisce Di Maio : “Per il reddito di cittadinanza 8 miliardi - non 10” : «No, non faremo marcia indietro» Sulla Manovra se lo spread continua a salire. Lo ha detto intervistato a Radio Anch’io il ministro dell’Interno e vice premier Matteo Salvini. «Se tagli le tasse - ha aggiunto - aiuti la crescita, noi puntiamo a un’Italia che non cresce dello zero virgola, ma del due, del due e mezzo». ...

Salvini : 'Sulla Manovra nessun passo indietro - anche se lo spread continua a salire' : Gli occhi sono puntati sul rientro anticipato a Roma dal Lussemburgo del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che oggi non parteciperà alla riunione dell'Ecofin per poter lavorare al bilancio, dopo ...

'Nessuna marcia indietro sulla Manovra anche con lo spread a 400' - Salvini - : Roma, 4 ott., askanews, - Una marcia indietro sulla manovra se lo spread arriva a 400? 'No, no, questa è una manovra che punta a far ripartire il lavoro': così Matteo Salvini, ministro dell'Interno, ...

Manovra : Salvini - 16 mld su reddito e Fornero; nessuna marcia indietro se spread sale : Sono 16 i miliardi previsti dalla Manovra 'tra reddito di cittadinanza, aumento delle pensioni di invalidità, quoziente familiare, premio alle famiglie numerose, quindi un contributo alla natalità, e ...

Salvini : 16 mld per misure della Manovra : 8.25 "Nella manovra ci saranno 16 mld per i due interventi principali, reddito di cittadinanza e abolizione della legge Fornero. Ma in questa cifra ci saranno anche l'aumento delle pensioni di invalidità, il quoziente familiare, un premio alle famiglie numerose con contributo alla natalità". Così il ministro dell'Interno, Salvini, a Radio Anch'io. Nessuna marcia indietro, anche se lo spread continua a salire:puntiamo a una crescita "del ...

Manovra : il "nuovo" Def arriva in Parlamento - ma i conti non tornano | Salvini : "Per reddito cittadinanza 8 mld" : Le misure partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la Fornero, 2 per la flat tax e 1 per assunzioni straordinarie. Ma per il leader della Lega i conti sono altri: 16 mld in tutto

DEF - frenata deficit : Conte “2 - 1% nel 2020 - 1 - 8% nel 2021”/ Manovra - Salvini : “Quota 100 senza tetti” : Manovra Economica, Conte "deficit al 2,4% nel 2018-2019, 2,1% nel 2020": ultime notizie, vertice Governo con Tria. Modifica Def con riduzione debito, "16 miliardi per le riforme"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 22:20:00 GMT)

Manovra : Salvini - entro oggi chiusa Nadef : ANSA, - ROMA, 3 OTT - "oggi ci dovrebbe essere questa riunione ed entro oggi dovrebbe essere tutto chiuso". Così il vicepremier Matteo Salvini ai cronisti che lo intercettano a Montecitorio per ...

Manovra - TRIA “CALO DEFICIT DA 2020”/ Ultime notizie Salvini “oggi si chiude Def” : nuove critiche da Moscovici : MANOVRA Economica, Di Maio "DEFICIT al 2,4% nel 2018, poi si vedrà": Ultime notizie, oggi nuovo vertice Governo con TRIA. Modifica Def con riduzione debito dai prossimi anni?(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 14:52:00 GMT)

Manovra - Confindustria : rischio aumento tasse. Di Maio e Salvini : «Il Governo non torna indietro» : Nuovo scontro sui conti italiani. Confindustria, tramite il suo centro studi vede nero, nonostante il deficit al 2,4% e Di Maio risponde per le righe. A ballare è lo spread che, in...