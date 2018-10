Manovra | Salvini | 16 mld su reddito e Fornero; nessuna marcia indietro se spread sale

Salvini : 16 mld per misure della Manovra : 8.25 "Nella manovra ci saranno 16 mld per i due interventi principali, reddito di cittadinanza e abolizione della legge Fornero. Ma in questa cifra ci saranno anche l'aumento delle pensioni di invalidità, il quoziente familiare, un premio alle famiglie numerose con contributo alla natalità". Così il ministro dell'Interno, Salvini, a Radio Anch'io. Nessuna marcia indietro, anche se lo spread continua a salire:puntiamo a una crescita "del ...

Manovra : il "nuovo" Def arriva in Parlamento - ma i conti non tornano | Salvini : "Per reddito cittadinanza 8 mld" : Le misure partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la Fornero, 2 per la flat tax e 1 per assunzioni straordinarie. Ma per il leader della Lega i conti sono altri: 16 mld in tutto

DEF - frenata deficit : Conte “2 - 1% nel 2020 - 1 - 8% nel 2021”/ Manovra - Salvini : “Quota 100 senza tetti” : Manovra Economica, Conte "deficit al 2,4% nel 2018-2019, 2,1% nel 2020": ultime notizie, vertice Governo con Tria. Modifica Def con riduzione debito, "16 miliardi per le riforme"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 22:20:00 GMT)

Manovra : Salvini - entro oggi chiusa Nadef : ANSA, - ROMA, 3 OTT - "oggi ci dovrebbe essere questa riunione ed entro oggi dovrebbe essere tutto chiuso". Così il vicepremier Matteo Salvini ai cronisti che lo intercettano a Montecitorio per ...

Manovra - TRIA “CALO DEFICIT DA 2020”/ Ultime notizie Salvini “oggi si chiude Def” : nuove critiche da Moscovici : MANOVRA Economica, Di Maio "DEFICIT al 2,4% nel 2018, poi si vedrà": Ultime notizie, oggi nuovo vertice Governo con TRIA. Modifica Def con riduzione debito dai prossimi anni?(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 14:52:00 GMT)

Manovra - Confindustria : rischio aumento tasse. Di Maio e Salvini : «Il Governo non torna indietro» : Nuovo scontro sui conti italiani. Confindustria, tramite il suo centro studi vede nero, nonostante il deficit al 2,4% e Di Maio risponde per le righe. A ballare è lo spread che, in...

Manovra - deficit in calo dal 2020 : Di Maio e Salvini provano a convincere la Ue : La difesa della linea punta su due pilastri: deficit 2019 al 2,4% e avvio da subito di quota 100 e reddito di cittadinanza. Ma per rispondere al rischio di bocciatura immediata della Manovra in Ue, Lega e M5s aprono ad una discesa più accelerata del debito, anche con la disponibilità ad abbassare il deficit per il 2020 e il 2021 sotto la previsione iniziale del 2,4% fino al 2% nel 2021...

Manovra - spread in altalena in attesa della Nota al Def. Salvini : “Negli anni futuri deficit e debito scenderanno” : Mercati in altalena dopo la giornata difficile di martedì, quando lo spread ha sfondato quota 300 punti base salendo ai massimi dal 2014. In avvio hanno pesato – in positivo – le indiscrezioni sul vertice di governo durante il quale è emersa la possibilità di contenere il deficit/pil negli anni successivi al prossimo, rivedendolo al ribasso rispetto al 2,4% chiesto e ottenuto per il 2019 dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo ...

Manovra - Salvini : In Ue vogliono Italia in ginocchio per fare shopping : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - deficit in calo dal 2020 : Di Maio e Salvini provano a convincere la Ue : La difesa della linea punta su due pilastri: deficit 2019 al 2,4% e avvio da subito di quota 100 e reddito di cittadinanza. Ma per rispondere al rischio di bocciatura immediata della Manovra in Ue, Lega e M5s aprono ad una discesa più accelerata del debito, anche con la disponibilità ad abbassare il deficit per il 2020 e il 2021 sotto la previsione iniziale del 2,4%...