Manovra più morbida e i broker riscoprono i Btp

Manovra - Conte : "sarà seria e coraggiosa" <br> Tria : "più investimenti pubblici per la crescita" : Def e legge di bilancio 2019 al centro della conferenza stampa di stasera a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rassicura a nome del governo che il rapporto deficit-pil verrà fissato al 2,4% solo nel 2019 per poi calare al 2,1% nel 2020 e all'1,8% l’anno successivo.La precisazione era arrivata già in mattinata per bocca del Ministro dell’Economia: le parole di Giovanni Tria davanti alla platea di ConfindusTria avevano ...

Manovra - Conte : "sarà seria e coraggiosa". Tria : "più investimenti pubblici per la crescita" : Def e legge di bilancio 2019 al centro della conferenza stampa di stasera a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rassicura a nome del governo che il rapporto deficit-pil verrà fissato al 2,4% solo nel 2019 per poi calare al 2,1% nel 2020 e all'1,8% l’anno successivo.La precisazione era arrivata già in mattinata per bocca del Ministro dell’Economia: le parole di Giovanni Tria davanti alla platea di ConfindusTria avevano ...

Asta 5G terminata : lo stato esulta/ 6.5 mld di euro incassati - 4 in più rispetto alle previsioni della Manovra : Asta 5G terminata: lo stato esulta. 6.5 mld di euro incassati, 4 in più rispetto alle previsioni della manovra che parlavano invece di 2.5 miliardi: ecco cosa è successo(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:07:00 GMT)

Camusso : 'Una Manovra che abbassa le tasse a chi già ha di più' : Roma - Il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso , parla di 'discussioni fantasiose' commentando l'allarme di Confindustria su un possibile aumento delle tasse con le politiche del contratto ...

Manovra - Confindustria : “Con aumento deficit mercati si aspetteranno tasse più alte”. Di Maio : “Non torniamo indietro” : “L’aumento del deficit serve per avviare parti del contratto di governo di sostegno al welfare, misure molto difficili da cancellare se non in situazioni emergenziali. Se gli operatori sono razionali e percepiranno questa maggiore spesa pubblica come permanente, si aspetteranno tasse più alte in futuro, aumentando di conseguenza il risparmio”. E’ il giudizio espresso dal Centro studi di Confindustria nel rapporto ...

Manovra - Confindustria : rischio più tasse in futuro : Roma, 3 ott., askanews, - Gli italiani rischiano di pagare più tasse in futuro qualora diventassero strutturali le misure di sostegno al reddito, come il reddito di cittadinanza, inserite nel ...

"Rischio più tasse in futuro" - l'allarme di Confindustria sulla Manovra : AdnKronos, - Senza una copertura "credibile" delle voci più pesanti del contratto di governo si potrebbe profilare un doppio rischio: che ex post il rapporto deficit Pil sia più alto del 2,4% e che ...

"Rischio più tasse in futuro" - l'allarme di Confindustria sulla Manovra : Senza una copertura "credibile" delle voci più pesanti del contratto di governo si potrebbe profilare un doppio rischio: che ex post il rapporto deficit Pil sia più alto del 2,4% e che per sostenere ...

Manovra - Confindustria : rischio più tasse in futuro : Roma, 3 ott., askanews, - Gli italiani rischiano di pagare più tasse in futuro qualora diventassero strutturali le misure di sostegno al reddito, come il reddito di cittadinanza, inserite nel ...

[L'esclusiva] Anche i bambini non pensano più ai giochi alla Manovra che dovranno pagare : Risposta critica dei mercati alla Manovra del governo: spread a quota 300. Anche i bambini sono preoccupati 3 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Manovra - Paci scrive al ministro Tria : se è finito il tempo dell'austerità - la Sardegna non deve più versare i 684 milioni di accantonamenti ... : Illustre ministro Tria, Prendo atto che la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza approvata dal Consiglio dei Ministri indica un rapporto tra deficit e Pil al 2,4% per gli anni 2019,...

L'antipasto della Manovra : da domani bollette più care : Alla faccia del cambiamento dei cinquestelle. A prima vista questa folle manovra è buona solo a metterlo in tasca ai cittadini. Lo dimostra il fatto che proprio da domani aumentano luce e gas. Ovvia, con un aggravio per l'elettricità del 7,6% e per il gas del 6,1%. Un aumento delle tariffe energetiche che peserà, e di molto, sui conti delle famiglie, oltre che delle imprese ovviamente.Secondo uno studio dell'Unione Nazionale Consumatori, per una ...

Manovra - il Pd scende in piazza contro il governo : “Loro ingiustizie caricate sulle spalle dei più giovani” : “contro i #ladrifuturo” il Partito Democratico sceglie la piazza organizzando una mobilitazione per domenica 30 settembre alle 14 a piazza del Popolo a Roma. Al centro della contestazione ci sarà la Manovra del governo che prevede il rapporto deficit/pil del prossimo anno fissato al 2,4% per rimanere su quel livello fino al 2021: i due leader di M5s e Lega, hanno dichiarato che grazie a questi 13,6 miliardi di risorse aggiuntive “a ...

Manovra - Di Maio : “Investimenti per 15 miliardi - più grande piano della storia italiana. Demonizzati - conti non saltano” : La “Manovra del popolo”, come l’hanno ribattezzata, sarà il “più grande piano di investimenti della storia italiana”. Quindici miliardi tra infrastrutture, digitale e ristrutturazione degli edifici della pubblica amministrazione. Un rischio per i conti pubblici con l’aumento del rapporto deficit/pil al 2,4% per tre anni, con l’immediato aumento dello spread e il calo della Borsa? Secondo Luigi Di Maio, ...