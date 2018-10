Manovra | Palazzo Chigi | “Il Def è alle Camere Ci sono 9 miliardi per il reddito di

ilfattoquotidiano

: In diretta da Palazzo Chigi alcune dichiarazioni alla stampa sulla manovra economica - AngeloTofalo : In diretta da Palazzo Chigi alcune dichiarazioni alla stampa sulla manovra economica - Agenzia_Ansa : 'Il #Def è alle Camere e conferma gli obiettivi, i tempi di attuazione delle riforme e le cifre'. Lo rende noto… - sole24ore : Manovra, accordo tra #M5S e #Lega per deficit-Pil al 2,4% per 3 anni. Sconfitta la linea #Tria. #DiMaio festeggia d… -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) “Il Def èe conferma gli obiettivi, i tempi di attuazione delle riforme e le cifre”. Lo rende notoin un comunicato. “Previsti 9per ile pensioni di cittadinanza e 7 per la quota cento – continua la nota del governo – Le risorse per altre misure, centri per impiego (1 miliardo), flat tax (2), assunzioni straordinarie per le forze dell’ordine (1 miliardo), truffati per le banche (1,5previste in altri capitoli di spesa”. L'articolo: “Il Def è. Ciper ildi cittadinanza e 7 per la legge Fornero” proviene da Il Fatto Quotidiano.