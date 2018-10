Manovra | oggi Def in parlamento Ultime notizie | riduzione deficit nel 2020 ma i conti

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : il Governo le cifre del deficit in Manovra (4 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: il Governo lima la manovra e abbassa il deficit. Dodici anni di reclusione a Luca Traini. In Italia Governo xenofobo e razzista. (4 ottobre 2018).(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 05:20:00 GMT)

Manovra : Salvini - entro oggi chiusa Nadef : ANSA, - ROMA, 3 OTT - "oggi ci dovrebbe essere questa riunione ed entro oggi dovrebbe essere tutto chiuso". Così il vicepremier Matteo Salvini ai cronisti che lo intercettano a Montecitorio per ...

Manovra - oggi Vertice di Governo : si punta al deficit in calo dal 2020 : Come si prevedeva, sono giorni di forte instabilità sui mercati dopo l’approvazione della Manovra con un deficit al 2,4% da parte del Governo Lega-M5S. Ieri l’attacco di Salvini a Juncker: ‘Parlo solo con persone sobrie’. Nelle ultime ore invece il Governo sembra disponibile ad introdurre alcune correzioni, per placare gli animi europei aprire un tavolo di discussione in merito alla Manovra: resta il totem del 2,4% ma si ...

Oggi nuovo vertice sulla Manovra. Si profila una riduzione del deficit al 2 - 0% nel 2020 e 2021 : Presenti anche i due viceministri dell'Economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli. Verso una riduzione del deficit al 2% nel 2020 e 2021 Alla definizione delle cifre del Def si è lavorato ancora in ...

Tensione sui conti - lo spread torna a salire. Oggi primo test europeo per la Manovra : Un incontro in cui il titolare di via XX Settembre dovrà cominciare a spiegare i numeri del Documento di Economia e Finanza e a illustrare le misure che il governo intende mettere nella Legge di ...

Tensione sui conti - lo spread torna a salire. Oggi primo test europeo per la Manovra : Non si arresta il nervosismo attorno ai titoli italiani sul mercato secondario telematico dei titoli di Stato dopo l’approvazione delle Nota al Def e lo sfondamento dell’obiettivo di deficit. In avvio di seduta i titoli italiani continuano ad essere protagonisti in negativo sul mercato con il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark ...

Anche il Vangelo oggi forse irrompe provocatoriamente nel dibattito sulla Manovra economica : Da semplici cittadini e non da esperti di economia, non possiamo non constatare che un certo modo di impostare la politica economica ha prodotto questi effetti, che sicuramente non rientrano nello ...

Di Maio e la resa dei conti - oggi un vertice con Lega - Conte - Tria e tecnici : “Manovra per il popolo!” : Il vicepremier punta dritto sul Def in Cdm: «Nessuna richiesta di dimissioni per Tria, non ci impicchiamo ai numeri» «Non c’è in programma nessuna richiesta di dimissioni» per il ministro dell’Economia Giovanni Tria: lo chiarisce Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a Bruxelles. «oggi ci incontreremo in un vertice di maggioranza allargato, noi, la Lega, il ministro Tria, Conte e i tecnici, faremo le ultime valutazioni in vista del ...

Manovra del Popolo : accordo raggiunto su deficit al 2 - 4%. Di Maio : "Oggi è cambiata l'Italia" : Per il governo giallo-verde oggi sarebbe l'ennesima "giornata storica". Sia la Lega, sia il MoVimento 5 Stelle, infatti, hanno annunciato con entusiasmo di aver raggiunto l'intesa sulla Manovra economica per un deficit al 2,4%. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, dunque, si sarebbe arreso alla pressione dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ma da domani vedremo se la reazione dei mercati affievolirà o spegnerà questo ...