Manovra | Moscovici | «Italia ha scelto governo xenofobo | faremo rispettare regole»

Moscovici : “In Italia governo euroscettico e xenofobo - sulla Manovra rispetti le regole” : Come gli ungheresi «anche gli Italiani hanno optato per un governo decisamente euroscettico e xenofobo, che sulle questioni migratorie e di bilancio sta cercando di sbarazzarsi degli obblighi europei». Sono le parole del commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, a margine del suo intervento all'International Economic Forum of the America...

Manovra - Moscovici : “Italiani hanno scelto un governo euroscettico e xenofobo” : Il commissario Ue Pierre Moscovici intravede il rischio 'Italexit': "Per i politici italiani Bruxelles e l'Europa sarebbero la causa di tutti i nostri mali ed è il momento per il popolo di riprendersi il potere dalle mani dei tecnocrati. È un'idea che è già stata al cuore della campagna per la Brexit. Ma è retorica fallace".Continua a leggere

Manovra - Moscovici : “In Italia governo decisamente euroscettico e xenofobo” : “Gli Italiani hanno fatto la scelta di un governo decisamente euroscettico e xenofobo che, sulle questioni migratorie e di bilancio tenta di sbarazzarsi degli obblighi europei”. Dopo i toni conciliatori adottati nei giorni scorsi sull’annuncio dell’Italia di voler portare il deficit al 2.4% nel 2019, il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici ha attaccato l’esecutivo Lega-M5s parlando a una conferenza ...

Manovra - Travaglio : “Moscovici? Ha perso altra occasione per stare zitto - sua incauta frase ci ha danneggiato” : “Manovra? Sta succedendo una cosa curiosa: questa mattina, nonostante tutte le profezie di sventura, la riapertura dei mercati ha fatto segnalare una sostanziale bonaccia e non c’è stato quel disastro che molti prevedevano e alcuni auspicavano. Poi alle 15 ha parlato il commissario europeo agli Affari Economici Moscovici, che da diverso tempo si sta specializzando nel perdere le occasioni per stare zitto”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore ...

