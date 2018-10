Manovra | il ' nuovo' Def in Parlamento - Salvini | ' Per reddito cittadinanza 8 mld' Ma Di

Manovra : il "nuovo" Def in Parlamento - ma i conti non tornano | Salvini : "Per reddito cittadinanza 8 mld" : Le misure partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la Fornero, 2 per la flat tax e 1 per assunzioni straordinarie. Ma per il leader della Lega i conti sono altri: 16 mld in tutto

Manovra : verso nuovo ritocco - deficit sotto il 2 - 2% in 2020-2021 : Nessun passo indietro sul deficit/Pil al 2,4% nel 2019 ma nel biennio successivo l'asticella potrebbe essere fissata a un livello più basso, per andare incontro alle richiese dell'Europa. Secondo ...

Manovra - nuovo vertice a palazzo Chigi per decidere i tagli di spesa : Mancano le coperture e la voglia del governo di dimostrare ai mercati e all'Europa che non si tratta di una Manovra fatta tutta in deficit, costringe il ministro dell'Economia Giovanni Tria a cercare ...

Manovra - Def : Governo apre a correzioni sul deficit/ Ultime notizie - spread risale : nuovo vertice con Tria : Manovra, Italia "bocciata" a Eurogruppo: nuovo vertice sul Def, riduzione deficit al 2% nel 2020-2021. Critiche da Ue, Salvini "me ne frego": le Ultime notizie sulla legge di bilancio(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 11:14:00 GMT)

Manovra economica 2019 - nuovo vertice. Spread in calo - Borsa in netto rialzo : Summit tra Conte, Di Maio, Salvini, Tria e Moavero. Di Maio: non arretriamo dal 2,9%. Ma si fa avanti l'idea di una diminuzione del deficit dal 2020. Resta alta la tensione Italia-Ue

Oggi nuovo vertice sulla Manovra. Si profila una riduzione del deficit al 2 - 0% nel 2020 e 2021 : Presenti anche i due viceministri dell'Economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli. Verso una riduzione del deficit al 2% nel 2020 e 2021 Alla definizione delle cifre del Def si è lavorato ancora in ...

Manovra : nuovo vertice domani mattina : 22.11 Un nuovo vertice sulla Manovra, è previsto per domani mattina a Palazzo Chigi. I partecipanti dovrebbero essere gli stessi della riunione di stasera: oltre al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il titolare del Mef, Giovanni Tria e il ministro degli Esteri Enzo Moavero. Alla definizione delle cifre del Def, si apprende da fonti governative, si lavorerà in nottata: non sarebbe ...

Manovra - sfida sul deficit : M5s vuole il 2 - 4% - Lega valuta | Pressing su Tria - nuovo vertice : Per la Manovra del governo si apre una giornata cruciale: ildocumento finanziario che ne fissa le linee sarà oggetto di unvertice di maggioranza in programma nel pomeriggio. Di Maio e i 5 Stelle sfidano il Tesoro: "Portare il deficit al 2,4% del Pil"

Manovra - Tria : "Ho giurato sull'interesse della nazione"/ M5s contro Ministro : Di Maio - "Serve nuovo vertice" : Manovra, riunione Di Maio-ministri M5S su Def. Ultime notizie, Giorga Meloni avvisa: "Ho paura del M5s su economia: senza flat tax faccio campagna contro"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 18:00:00 GMT)

Manovra - Conte : nuovo vertice a Palazzo Chigi nel pomeriggio : Roma, askanews, - Nel "pomeriggio" ci sarà un nuovo vertice sulla Manovra, dopo l'incontro che si è tenuto questa mattina a Palazzo Chigi. Lo ha riferito il premier Giuseppe Conte, in conferenza ...

Si cerca l'accordo sulla Manovra. In settimana il nuovo def : Il nodo resta quello di conciliare le misure su reddito di cittadinanza, pensioni, flat tax e l'eventuale sforamento del deficit che il titolare dell'economia vuole all' 1,6% -

Question time sulla Manovra - Tria : 'Pace fiscale non significa nuovo condono' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al Question time al Senato. 'Si conferma che l'obiettivo del governo è quello di assicurare alla graduale realizzazione degli interventi di ...