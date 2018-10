Manovra | il deficit cala all' 1 | 8% | ' Ma se arriva la bocciatura Ue | si vota'

Manovra - accordo sul deficit : 1 - 8% nel 2021. Subito il reddito di cittadinanza e quota 100 : La difesa della linea punta su due pilastri: deficit 2019 al 2,4% e avvio da Subito di quota 100 e reddito di cittadinanza . Ma per rispondere al rischio di bocciatura immediata della Manovra in Ue, Lega e M5s aprono ad una discesa più accelerata del debito, anche con la disponibilità ad abbassare il deficit per il 2020 e il 2021 sotto la previsione iniziale del 2,4% fino all’1,8% nel 2021. ..

Manovra - Conte : «Nel 2021 deficit all’1 - 8% e debito al 126 - 5%» M5S : dieci miliardi per reddito di cittadinanza : Il premier: «Non rinunceremo alle misure del contratto di governo, non erano promesse elettorali». Tria: «In un anno dimato il gap di crescita con l’Ue». Salvini: «10mila assunzioni nelle forze dell’odine». Di Maio: «Giù Ires per imprese che assumono»

Manovra - via libera alla nota sul Def. Conte : “Deficit al 2 - 4% nel 2019 - 2 - 1 al 2020 - 1 - 8 al 2021” : Deficit al 2,4 per il 2019, 2,1% per il 2020 e al l’1,8% per il 2021. Rapporto debito/Pil sotto il 130% per il prossimo anno e al 126,5% per il 2021. Queste le cifre Contenute nel Documento di economia e finanza, presentato questa sera in conferenza stampa dal presidente Giuseppe Conte con il ministro dell’Economia Giuseppe Tria e dai due vicepresidenti del Consiglio Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Durante la conferenza stampa, nella ...