Manovra | con lo spread a quota 400 governo pronto alla retromarcia sul rapporto

Manovra - lettera Tria a Ue : "Auspico dialogo aperto"/ Ultime notizie deficit/Pil : Berlusconi - "è rischiosa" : Salvini e Di Maio uniti: rumors, "bocciatura Ue alla Manovra italiana? Si va ad elezioni anticipate". La Commissione Europea smentisce di aver già pronto la lettera di bocciatura(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 21:52:00 GMT)

Manovra - Berlusconi : “Rischiosa ma popolare. Può piacere alla gente” : Una Manovra rischiosa ma popolare e che può piacere alla gente. In questo modo Silvio Berlusconi si sarebbe espresso con i suoi fedelissimi, commentando la nota di aggiornamento del Def studiata dal governo M5s- Lega. L’ex premier ha riunito i colonnelli a pranzo a Palazzo Grazioli per fare il punto sulla legge di bilancio. “Abbiamo tenuto una riunione sulla Manovra, che non si conosce ancora esattamente quale sia. Speriamo venga ...

Spread - in attesa dei dati completi sulla Manovra - Roma inizia a contagiare il resto d’Europa : Giornata nervosa sui mercati finanziari del Vecchio Continente. Aspettando il Documento di economia e finanza italiano, gli investitori internazionali hanno preferito vendere titoli di Stato europei per riposizionarsi sugli Stati Uniti. Anche perché all’orizzonte, in Italia, non mancano scadenze importanti. Prima fra tutte l’asta per collocare i Btp che si terrà il prossimo 15 ottobre per un ammontare minimo di 9 miliardi. Dieci ...

Manovra - Tria scrive all'Ue : deficit 2 - 4% nel 2019 e 2 - 1% nel 2020 - confronto aperto : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha inviato alla Commissione europea una lettera per illustrare i contenuti del Def. 'Come sostenuto in diverse occasioni, la Manovra di bilancio che questo Governo si appresta ...

Manovra - Tria scrive alla Commissione Ue : “Nel 2019 il pil a +1 - 5%. Negli anni successivi 1 - 6 e 1 - 4. Ora confronto” : Le stime di crescita sulle quali si baserà la Manovra del governo prevedono un aumento del pil del 1,5% nel 2019 per arrivare all’1,6 nel 2020 e calare leggermente all’1,4 nel 2021. A ventiquattr’ore dal vertice di Palazzo Chigi nel quale sono state sciolte le ultime riserve riguardo alla nota d’aggiornamento al Def, si conosce l’impatto previsto dalle misure della prossima legge di Bilancio. È il ministro ...

Manovra - guerra di cifre nel governo su reddito di cittadinanza Salvini '8 miliardi'. I 5S 'Si è confuso sono 10' : ROMA - Otto o dieci? guerra di cifre nel governo. Il giorno dopo il Def non si conosce ancora quanti siano i miliardi stanziati dal governo gialloverde per il reddito di cittadinanza. Salvini e Di ...

Manovra - guerra di cifre nel governo su reddito di cittadinanza Salvini '8 miliardi'. I 5S 'No - si è confuso sono 10' : ROMA - Otto o dieci? guerra di cifre nel governo. Il giorno dopo il Def non si conosce ancora quanti siano i miliardi stanziati dal governo gialloverde per il reddito di cittadinanza. Salvini e Di ...

Banche - in Manovra 1 - 5 mld per fondo truffati da conti dormienti : Lo hanno detto in una nota i sottosegretari al Ministero dell'Economia e delle Finanze Alessio Mattia Villarosa e Massimo Bitonci.

Umberto Bossi contro la Manovra : 'Troppo assistenzialista - i sussidi non servono. Di Maio? Lasciamo perdere' : 'Lo Stato produttore non funziona. Lavoro, lavoro, lavoro, ecco l' unica cosa che serve a questo Paese'. Nel Transatlantico semideserto del mercoledì, con i parlamentari al ristorante o in arrivo per ...

Manovra - fonti Ue smentiscono lettera bocciatura già pronta : fonti Ue hanno smentito che sia "già pronta" una lettera di bocciatura della Manovra italiana da parte della Commissione europea, come riportato da alcuni organi di stampa. La Commissione redigerà la ...

Manovra - fonti Ue smentiscono lettera bocciatura già pronta : Bruxelles, 4 ott., askanews, - fonti c0munitarie hanno smentito, oggi a Bruxelles, che sia 'già pronta' una lettera di bocciatura della Manovra italiana da parte della Commissione europea, come ...

Manovra - Boeri contro le misure del governo : "Aumentare spesa per le pensioni non porta a crescita" : L'economia non cresce aumentando spesa per le pensioni "Non è aumentando la spesa pensionistica che si può far crescere l'economia del nostro paese, è esattamente il contrario", ha detto Tito Boeri, ...

Conte : 'Abbiamo chiuso il cerchio sulla Manovra economica' : Nel colloquio con "La Stampa" pubblicato questa mattina ho avuto modo di affrontare questi temi e non solo: ho parlato anche di politica internazionale e delle altre importanti questioni che stiamo ...

Manovra - Tria : “In Ue ci sono regole - se uno non le rispetta e gli dicono che le ha violate deve spiegare perché” : In Europa “ci sono delle regole che sono state sottoscritte. Uno può decidere di non rispettarne alcune ma l’altra parte è legittimata a dire che sono state violate. Non ci si può offendere. . Nei giorni in cui è altissima la tensione tra il governo gialloverde e la Commissione europea in vista della presentazione della Manovra, il ministro dell’Economia Giovanni Tria abbassa i toni e, partecipando alla presentazione del rapporto ...