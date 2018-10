Manovra | Carabetta M5s vs Orlando Pd | “Vi siete indebitati per più di 200 miliardi

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Botta e risposta a Tagadà (La7) tra l’ex ministro della Giustizia, Andrea, e Luca(M5s), vicepresidente della commissione Attività Produttive alla Camera. L’esponente del Pd precisa, in primis, che non voterà Matteo Richetti alla segreteria dem, preferendogli Nicola Zingaretti: “Sono contento per Richetti, ma non lo voto. Io scelgo il candidato che in qualche modo definisce una forma di rottura più forte con questa stagione. Richetti è stato un sostenitore molto acceso di Renzi“. Poi critica ladel governo M5s- Lega: “Il problema fondamentale è che noi abbiamo un debito pubblico molto alto. Se vogliamo altri soldi, come succede in una banca, bisogna dimostrare la propria credibilità e spiegare cosa vuole fare. Se ancora non si tira fuori il Def, si fa quella roba là sul balcone, cosa che in passato non ha portato bene, e si deve ...