Manovra | Boeri contro le misure del governo | Aumentare spesa per le pensioni non

Manovra - Boeri - Inps - : dare risorse a chi non lavora è sbagliato : "Trasferire risorse da chi lavora a chi non lavora è un percorso sbagliato . Ci vuole più lavoro, il che significa pensioni più alte". Lo ha detto il presidente dell' Inps , Tito Boeri , aggiungendo: "Il ...

Pensioni - notizie 2/10 : Boeri boccia la Manovra del governo - ‘troppo cara’ : Il Presidente Inps, Tito Boeri , non apprezza la manovra sulle Pensioni e il lavoro ideata dal governo Lega-M5S. Tra gli annunci del governo troviamo l’innalzamento della pensione minima, da gennaio 2019 a 780,00 euro. Troviamo anche quota 100, che porterebbe più di 400mila persone a smettere di lavorare, annullando di fatto in parte la legge Fornero. Il problema, secondo Boeri , restano sempre i costi. La manovra rischia di costare più cara ...

Manovra - Boeri : esecutivo non previdente : Torino, 28 set., askanews, - 'Come giudicare un governo che si pone l'obiettivo esplicito di aumentare di mezzo milione i pensionati? E' un esecutivo non previdente'. Cosi' il presidente dell'Inps, ...