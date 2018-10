Management | il nuovo brano ‘Kate Moss’ fa venire in mente un episodio di Black Mirror

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 ottobre 2018) L’ultima volta che ho incontrato Luca Romagnoli, il cantante della band dei(che hanno da poco abbandonato il vecchio nomedel Dolore Post Operatorio perché “ogni tanto fa bene cambiare, non ci piace sentirci in gabbia, abbiamo bisogno di giocare e di divertirci. E poi ci piace spiazzare i nostri fan che si incazzano”), eravamo a un concerto di Jonathan Wilson. Luca però era lì per i suoi conterranei Blindur, il gruppo che apriva il concerto dell’artista statunitense. Mi disse che con istavano lavorando a dei nuovi brani e che questi avrebbero avuto un sound inedito, “forse ci diamo alla Trap, che è il genere che va per la maggiore”. Poi però ascolti il loro ultimo singolo, intitolato Kate Moss e capisci che ti stava prendendo per i fondelli: il pezzo non è Trap, ma pop e le sonorità sono più elettroniche (con echi degli anni Ottanta) del solito, ma ...