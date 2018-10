Maltempo | Sud colpito e affondato da temporali a “Super-Cella” | Catania e Reggio Calabria

Maltempo - forti temporali al Sud : attenzione ai nubifragi di stasera tra Sicilia orientale e Calabria [LIVE] : Allerta Meteo – Si intensifica il Maltempo al Sud Italia, come ampiamente previsto, nel corso del pomeriggio. forti temporali stanno interessando l’area a Sud dello Stretto di Messina, in risalita da Catania colpita nel primo pomeriggio da un intenso nubifragio con oltre 50mm di pioggia nel centro cittadino, e il Golfo di Taranto, in risalita dal crotonese verso il tarantino. Altri forti temporali risalgono dal Canale di Sicilia ...

Nuova allerta della Protezione Civile per domani : pesante Maltempo al Sud. Previsioni e criticita' previste. : Non si placherà nemmeno nelle prossime ore e domani la circolazione depressionaria che sta apportando forte maltempo al Sud Italia e sulla Sardegna. La Protezione Civile ha emesso una Nuova...

Meteo - previsioni del tempo - piogge e Maltempo al sud : nel weekend in tutta Italia. E la tregua è lontana

Forte ondata di Maltempo prevista per tutto il weekend. Un vortice temporalesco in arrivo al sud : In questi giorni un vortice ciclonico collocato nei pressi della Tunisia sta portando forti ondate di maltempo al Sud e sulle isole maggiori. Lo stesso vortice nel corso del weekend salirà di nuovo verso il mar Tirreno condizionando il tempo su tutta Italia centrale.Gli esperti di Meteo.ittemono però che il peggio non sia ancora arrivato. Col passare delle ore infatti, il vortice continuerà ad essere alimentato dal calore ...

Meteo - piogge e Maltempo al sud : nel weekend in tutta Italia. E la tregua è lontana

Maltempo al Sud - piogge torrenziali : nuova Allerta Meteo di Estofex - allarme estremo per le zone Joniche : Allerta Meteo – Pericolosa Allerta Meteo di livello 2 emessa da Estofex (European Storm Forecast Experiment) per il Sud Italia, la Sicilia meridionale e il Mar Ionio, principalmente per piogge intense e forti raffiche di vento e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello di Allerta 1 per nubifragi, invece, per il Mar Tirreno e le aree circostanti. Entrambe le allerte si intendono valide fino alle 8 (ora italiana) di ...

Maltempo flagella il sud e le isole - da venerdì si sposta al centro nord : Roma - Non si placa l'ondata di Maltempo che sta coinvolgendo le isole maggiori e il Sud peninsulare, orchestrata da una depressione che dal Tirreno si è portata mercoledì sul nord Africa, in particolare sulla Tunisia. Dal suo centro si innalza un fronte che risalendo verso nord investe le nostre regioni meridionali. I fenomeni hanno concesso una tregua sulla Sicilia, bersagliata mercoledì da temporali violenti che hanno ...

Allerta meteo 4 Ottobre Sud Italia : elenco comuni con scuole chiuse per il Maltempo : Allerta meteo 4 Ottobre: scuole chiuse in numerosi comuni La persistenza del vortice depressionario collocato a ridosso del Nord-Africa continua ad alimentare instabilità atmosferica al centro-sud,...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Sud : scuole chiuse in molti comuni anche Giovedì 4 Ottobre [ELENCO] : Allerta Meteo – Il maltempo continua a colpire con veemenza il Sud Italia con forti piogge e temporali che interessano da ore gran parte di Sicilia e Calabria, in modo particolare nelle zone joniche. Già oggi, Mercoledì 3 Ottobre, le scuole sono rimaste chiuse in molti comuni calabresi e siciliani, a partire dai capoluoghi jonici della Calabria (Catanzaro e Crotone). anche per domani, Giovedì 4 Ottobre, molti sindaci stanno emanando ...

Previsioni meteo : pesante Maltempo al centro-sud - attenzione alle regioni ioniche : Depressione fossilizzata sul Mediterraneo, ancora tanto maltempo in settimana sull'Italia. Previsioni meteo / Una vasta depressione si è sviluppata nel Mediterraneo meridionale con centro di...

Maltempo soprattutto al Sud nei prossimi giorni : Situazione meteo in atto Bentrovati amici un nucleo di aria fredda in quota isolatosi dal flusso atlantico insiste sul Mediterraneo centrale (tra Sardegna e Sicilia), determinando condizioni di instabilità sull’Italia al Sud e sulle isole maggiori, mentre sul centro-nord Italia la pressione risulta in aumento a garanzia di tempo stabile fino a venerdì. temperature a 5500m e altezza dei geopotenziali per oggi Meteo-weekend Proprio tra ...