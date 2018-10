Maltempo | gocce di pioggia nell’area arrivi dell’aeroporto di Palermo

meteoweb.eu

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Il nubifragio di ieri sera anon ha risparmiato neppure l’aeroporto “Falcone Borsellino”. L’acqua si è infiltrata attraverso il soffitto della nuova sala: alcuni dipendenti hanno piazzato dei cestini proprio sotto i pannelli da dove filtrava l’acqua per raccogliere le. La Gesap, che gestisce l’aerostazione, fa sapere di avere sollecitato la ditta che ha eseguito i lavori per risolvere il problema; già in passato c’erano state altre infiltrazioni. La nuova salae’ stata inaugurata due anni fa. L'articolodinell’areadell’aeroporto diMeteo Web.