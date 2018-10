Maltempo | forte vento in Calabria | scoperchiato tetto di una chiesa

Forte ondata di Maltempo prevista per tutto il weekend. Un vortice temporalesco in arrivo al sud : In questi giorni un vortice ciclonico collocato nei pressi della Tunisia sta portando forti ondate di maltempo al Sud e sulle isole maggiori. Lo stesso vortice nel corso del weekend salirà di nuovo verso il mar Tirreno condizionando il tempo su tutta Italia centrale.Gli esperti di Meteo.ittemono però che il peggio non sia ancora arrivato. Col passare delle ore infatti, il vortice continuerà ad essere alimentato dal calore ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Sud : scuole chiuse in molti comuni anche Giovedì 4 Ottobre [ELENCO] : Allerta Meteo – Il maltempo continua a colpire con veemenza il Sud Italia con forti piogge e temporali che interessano da ore gran parte di Sicilia e Calabria, in modo particolare nelle zone joniche. Già oggi, Mercoledì 3 Ottobre, le scuole sono rimaste chiuse in molti comuni calabresi e siciliani, a partire dai capoluoghi jonici della Calabria (Catanzaro e Crotone). anche per domani, Giovedì 4 Ottobre, molti sindaci stanno emanando ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Sud : piogge torrenziali per tutta la settimana - allarme alluvione in Sicilia - Calabria - Puglia e Basilicata : 1/10 ...

Allerta Meteo - situazione esplosiva al Sud : forte Maltempo - alto rischio alluvioni. La Protezione civile lancia l’allarme arancione per Mercoledì in Puglia - Calabria - Sicilia e Basilicata : Allerta Meteo – Il maltempo sta facendo sul serio già in queste ore al Sud Italia, ma c’è preoccupazione per quello che succederà tra stasera e domani quando il ciclone posizionato sul mar Tirreno continuerà a scendere verso il meridione alimentando maltempo sempre più estremo. Intanto nelle zone joniche sono già in atto i primi forti nubifragi, con 72mm di pioggia caduti oggi a Santa Caterina dello Ionio nella Calabria centrale. ...

Allerta Meteo - Ottobre inizia con una forte ondata di Maltempo sull’Italia : avviso della protezione civile : Allerta Meteo – maltempo in arrivo sulla nostra Penisola. Un’area di bassa pressione proveniente dal Nord-Europa tenderà ad interessare l’Italia già da domani e porterà con sé correnti di aria fredda coinvolgendo buona parte del Nord, in estensione successivamente anche alla Toscana. Il quadro Meteorologico previsto determinerà inoltre un’intensificazione della ventilazione ed un sensibile calo termico. Sulla base delle previsioni ...

Maltempo - ancora vento forte in Campania : disagi nei collegamenti : Il Maltempo non si arresta in Campania, interessata ieri da vento forte che ha causato diversi danni, come la caduta di un cartello autostradale e una finestra rotta in una scuola. vento che permane ancora oggi, provocando cadute di alberi e disagi nei collegamenti. In particolare penalizzati i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli, con diverse corse sospese di navi veloci tra i porti di Napoli, Pozzuoli e Sorrento verso le isole. ...

Maltempo Campania - il forte vento rompe la finestra della scuola : studente ferito : Due vetri rotti e una studentessa ferita lievemente ad un gomito. E’ accaduto, questa mattina, all’istituto secondario superiore ‘Vico’ di Nocera Inferiore a causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando il Salernitano dalla serata di ieri. La giovane alunna del liceo classico è stata colpita ad un braccio da alcuni cocci frantumatisi dopo la caduta dei vetri. Le sue condizioni non destano alcuna ...

Maltempo - per il forte vento cade cartello su strada nel Napoletano : Tragedia sfiorata sull'asse di supporto Nola-Villa Literno , nel Napoletano. A causa del forte vento un cartello stradale è crollato, cadendo sulla carreggiata: nessuna automobile è stata colpita. Il ...

Maltempo - forte vento : disagi nell’Alessandrino : disagi per l’intera giornata nell’Alessandrino a causa del vento forte che ha interessato diverse zone della provincia. “Abbinato al clima particolarmente secco – spiegano dalla sala operativa dei vigili del fuoco – ha provocato alcuni incendi di sterpaglie a Pecetto di Valenza e, nel Casalese, a Ponzano e San Salvatore Monferrato, spenti senza particolari criticità”. Nel capoluogo di provincia, invece, ...

Maltempo - forte vento nel Bolognese : alberi caduti e un semaforo danneggiato : Il forte vento sferza nel Centro-Nord Italia, interessando Abruzzo, Marche e Emilia Romagna. Diversi i danni nel Bolognese dove, nel primo pomeriggio, il vento ha causato finestre rotte, alberi caduti e un semaforo danneggiato tra i principali disagi. I vigili del fuoco hanno ricevuto decine di chiamate e svolto almeno 15 interventi in poche ore, soprattutto in provincia. A Bentivoglio un albero si è piegato fino ad appoggiarsi su una casa, ...

Maltempo Marche : vento forte e tromba d’aria - danni ingenti : vento forte nelle Marche dove una tromba d’aria ha interessato la zona tra Pesaro e Fano, pioggia e vento forte in provincia di Ancona, a San Benedetto del Tronto e nel Maceratese. L’improvviso peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle Marche, con fenomeni intensi ma di breve durata in particolare sul litorale, ha reso necessari molti interventi dei vigili del fuoco soprattutto per piante finite in strada e su ...

Maltempo - forte vento in Abruzzo : voli cancellati o dirottati : L’autunno è giunto e ha portato con sé piogge e Maltempo in Centro Italia, in particolare in Abruzzo dove a causa del forte vento che sta interessando in particolare la zona dell’aeroporto di Pescara, il volo Ryanair proveniente da Varsavia, con arrivo previsto alle 14.20, è stato dirottato sull’aeroporto di Ciampino, mentre quello diretto nella capitale polacca è stato cancellato dal vettore. Il velivolo arrivato dalla Polonia ...

