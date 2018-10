Maltempo e nubifragi in tutta la Sicilia Catania sott' acqua | le immagini

Meteo domani : Maltempo e rischio nubifragi. Piogge in estensione anche al centro-nord : Meteo domani - Continua la fase di maltempo , instabilità anche al Centro e in serata al Nord Est. Meteo domani - La circolazione instabile che da diversi giorni interessa le regioni meridionali,...

Meteo domani : Maltempo - insistono temporali nubifragi : Meteo domani - Continua la fase di maltempo , instabilità anche al Centro e in serata al Nord Est. Meteo domani - La circolazione instabile che da diversi giorni interessa le regioni meridionali,...

Maltempo - forti temporali al Sud : attenzione ai nubifragi di stasera tra Sicilia orientale e Calabria [LIVE] : Allerta Meteo – Si intensifica il Maltempo al Sud Italia, come ampiamente previsto, nel corso del pomeriggio. forti temporali stanno interessando l’area a Sud dello Stretto di Messina, in risalita da Catania colpita nel primo pomeriggio da un intenso nubifragio con oltre 50mm di pioggia nel centro cittadino, e il Golfo di Taranto, in risalita dal crotonese verso il tarantino. Altri forti temporali risalgono dal Canale di Sicilia ...