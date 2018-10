Malore in campo | Liverpool in ansia per Keita

Malore per il giocatore del Liverpool Keita dopo uno scontro in campo - esami negativi : Quattro ore di grande ansia. Sono quelle passate dal momento dell'uscita dal campo all'esito degli esami: Naby Keita, centrocampista del Liverpool, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'...

“Forza Ale!”. Malore in campo : baby-calciatore 13enne è grave : È uno strumento salva-vita e dove c’è un evento sportivo non può mancare assolutamente. Parliamo del defibrillatore: un apparecchio in grado di rilevare le alterazioni del ritmo della frequenza cardiaca e di erogare una scarica elettrica al cuore qualora sia necessario. L’erogazione di uno choc elettrico serve per azzerare il battito cardiaco e, successivamente, ristabilirne il ritmo. Il defibrillatore, dunque, è uno strumento, a ...

Baby calciatore colpito da Malore in campo : 13enne gravissimo : Dramma in campo. Un bimbo di 13 anni si è sentito male oggi pomeriggio mentre giocava a calcio a Fino del Monte (Bergamo), in Valle Seriana: immediato l'allarme, con l'arrivo...

Malore in campo : l'ex promessa del calcio esce dal coma dopo un anno - : A più di un anno dal dramma in campo, rinasce la speranza. L'Ajax ha comunicato che Abdelhak Nouri, centrocampista ventunenne vittima di un arresto cardiaco in campo oltre 13 mesi fa, è uscito dal ...