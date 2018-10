Ma resta ancora alto lo scontro con Bruxelles Moscovici | ' governo xenofobo e anti-euro'

Tria resta in bilico - la Ragioneria ancora sotto attacco : Il primo nome è quello di Paolo Savona, già ministro mancato dell'Economia per l'opposizione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Savona, in realtà, ha già occupato gli spazi lasciati ...

Manovra - Tria resta in bilico : la Ragioneria ancora sotto attacco : Giovanni Tria traballa, ma non molla. Per ora. Le foto nel vertice di Palazzo Chigi mostrano il ministro sorridente accanto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai vice premier Matteo Salvini ...

Il Bibbiena resta ancorato all'ultimo posto. Ko a Dicomano - 2-1 - : Veniamo alla cronaca: al 18' Dicomano favorito da un fuorigiuoco non rilevato dal DG che permette a Gigli di trovarsi solo davanti a Santicioli è bravo Testi e sventare in angolo in extremis. Al 40' ...

Tennis : dopo la beffa - Fognini a Pechino resta ancora vivo il sogno del Masters : Con la vittoria a Chengdu Tomic ha gudagnato 47 posti passando al numero 76 del mondo. 17 la classifica record di Bernard Tomic, raggiunta per la prima volta l'11 gennaio 2016. 4 i tornei vinti in ...

Carlotta Maggiorana resta miss Italia nonostante le foto hot - ma l'emancipazione è ancora lontana : Discorso analogo per la lettera E dello stesso articolo del regolamento che recita: 'Non aver mai partecipato, neppure come figuranti o comparse, a film, spettacoli o rappresentazioni in genere di ...

Il decreto Genova resta ancora in bozza : Si tratta con l’Europa per togliere subito la concessione. Conte assicura: «Aspi non farà parte del Consorzio»

Temporali e piogge ancora sulla penisola - ma le temperature restano alte : Roma - SITUAZIONE METEO, VORTICE MEDITERRANEO IN AZIONE - Come nelle attese un vortice ciclonico è andato approfondendosi nel cuore del Tirreno, dove da diverse ore sono in azione ammassi temporaleschi molto intensi. Intorno al minimo di bassa pressione posizionato sul Tirreno centro-meridionale ruotano sistemi nuvolosi che interessano soprattutto Isole Maggiori, dove si sono avuti rovesci e Temporali sparsi, ma anche parte del Centrosud, ...

Vuelta 2018 – Simon Yates ad un passo dalla gloria - ma resta concentrato : “domani può ancora cambiare tutto” : Simon Yates ipoteca la Vuelta 2018 ad una tappa dal termine, ma il ciclista della Mitchelton-Scott resta concentrato: nella tappa conclusiva può cambiare tutto Simon Yates mette una seria ipoteca sulla Vuelta di Spagna 2018. Il capitano della Mitchelton-Scott è stato autore di un’ottima prova nella penultima tappa della grande corsa iberica, corsa quest’oggi, nella quale ha attaccato a 10 km dall’arrivo, recuperando ...

Matteo Salvini - il Camaleonte pronto a cambiare ancora pelle (per restare lo stesso) : Dal caso dei finanziamenti alla conquista del ceto politico del Sud, passando per le nuove strategie in Europa: il partito del "Capitano" si trasforma in una creatura nuova. Per non cambiare. Sull'Espresso in edicola da domenica 16 settembre le nostre inchieste su cosa sta succedendo nella Lega Soldi della Lega: pm in Lussemburgo. Tre mesi fa l'inchiesta dell'Espresso sui fondi offshore " Il Camaleonte: la copertina de L'Espresso in edicola da ...

Aung San Suu Kyi è ancora un argine al restauro della dittatura in Birmania? : Il massacro dei rohingya è avvenuto in Myanmar, così come l'arresto di due giornalisti che svolgevano il loro lavoro, dipendenti di un'agenzia di stampa tra le più autorevoli al mondo. Sono fatti che ...