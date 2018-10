Ma quale flop! Venom è il film Marvel più divertente di sempre

gqitalia

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Le prime critiche, quelle di chi ilUniverse lo mastica bene, dall’infanzia e dai fumetti, andavano dal tiepido all’indispettito: il “” che arriva al cinema non è quello che ci si aspetta in termini di rabbia, sarcasmo acido, atmosfera dark, ma questo non significa che ilnon sia riuscito. Il “” che ti aspetta al cinema non ha i colori e i toni di un horror alla “Hell Raiser” o di un pulp alla “Sin City” (con forse i trailer avevano promesso), ma è un’incredibile commedia di cui il supercattivo è principe assoluto. Anche uscendone meglio di “Deadpool“. Per questo “” si candida subito per essere uno deipiù divertenti di, se non IL più. E Tom Hardy nella doppia parte di Eddie Brock e di, l’alieno con cui si trova a dividere il proprio ...