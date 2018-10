L’unico concerto dei Mumford & Sons in Italia ad aprile 2019 | a Milano | prezzi dei

The Struts a Milano nel 2019 : biglietti in prevendita per L’unico concerto in Italia : I The Struts a Milano nel 2019 terranno un unico concerto ai Magazzini Generali. I The Struts rispondono con un carisma deciso e glitterato alla profezia che Manuel Agnelli scrisse per gli Afterhours, quando nelle liriche del brano Non si esce vivi dagli anni '80 scriveva: «Il risultato è il tuo cosmetico: efficacia ne ha tanta, se la mia pelle è nel 2000 e la tua è ancora anni '80». Inglesi di lingua e di fatto, i The Struts sono stati ...

White Lies a Bologna nel 2019 : prezzi dei biglietti in prevendita per L’unico concerto in Italia con Five : White Lies a Bologna nel 2019 per un unico concerto in Italia. L'evento si terrà nel mese di marzo, all'Estragon, i biglietti saranno disponibili a breve. I White Lies a Bologna nel 2019 terranno l'unico evento del prossimo anno atteso nella penisola. La data è quella dell'11 marzo 2019 e i biglietti saranno in vendita al prezzo di 25 euro + 3,75 euro di diritti di prevendita. La prevendita inizierà alle ore 10.00 di mercoledì 19 ...