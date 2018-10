Luca Traini | cosa significano le sue scuse in aula prima della condanna

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 ottobre 2018)è anzitutto un simbolo.di essere una persona che una serata come tante, in una Macerata senza nulla di particolare, decide di salire in auto. E spara. Spara a sei persone con la pelle scura.di essere una persona con i suoi problemi, le sue paure, le sue evidenti fragilità, per me, per noi, è qualcos’altro. E’ l’elevazione a potenza dell’idea, politicamente redditizia, che l’immigrazione in Italia sia in corso un’invasione. Di fronte alla quale l’unica soluzione che viene proposta come percorribile, socialmente sempre più accettabile e premiata da un’ovazione corale sembra l’autodifesa. Possibilmente armata. Ma questi sono stati anche i giorni del processo a, non il simbolo, ma l’uomo. Che ha commesso un reato che gli ha fruttato unaa 12 anni in primo grado. E così l’uomo, davanti al giudice, in un atto di resipiscenza forse ...