 Lory Del Santo al GF Vip   Entra in confessionale e sono lacrime | cosa è successo

caffeinamagazine

: Il momento con Lory Del Santo in studio l’avrei evitato. Una cosa così personale va affrontata con l’intimità che h… - davidemaggio : Il momento con Lory Del Santo in studio l’avrei evitato. Una cosa così personale va affrontata con l’intimità che h… - GrandeFratello : Lory Del Santo ha preso la sua decisione: questa sera scopriremo se avrà deciso di iniziare la sua avventura nella… - trashmalgy : RT @head1315: Monte sei tanto bono, ma recitare non fa per te ?? Al massimo a The Lady di Lory del Santo #GFVIP -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Gli occhi dei telespettatori di Canale 5tutti puntati su Lory Del. L’ex showgirl e attrice ha deciso dire nella Casa del Grande Fratello Vip 3 nonostante il grave lutto che l’ha colpita questa estate: Lory infatti ha perso suo figlio Loren a fine luglio, ma ha condiviso la notizia con il pubblico solo qualche settimane fa nel corso di un’intima intervista a Verissimo. Del– che nel 1991 aveva perso Conor, il figlio di 4 anni avuto dal musicista Eric Clapton, morto precipitando da un grattacielo a New York – aveva parlato per la prima volta della scomparsa di figlio Loren: “Midistrutta la mente in questo periodo per capire se umanamente si poteva fare qualper aiutarlo, ma difficilmente si posaiutare casi di questo genere. Ho un solo grande senso di colpa: l’ultima volta che ci siamo visti non gli detto ‘ti voglio bene’ anziché baciarlo e ...