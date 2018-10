Lorenzo | Se non sono al top è colpa di Marquez

MotoGp Ducati - Lorenzo : «Non sono al top - colpa di Marquez» : BURIRAM - 'Abbiamo fatto di tutto per velocizzare il recupero, più di così non potevamo fare, sono passati solo 10 giorni e solo dopo aver provato la Moto in pista capirò come sto, al momento le ...

MotoGP - GP Thailandia 2018. Andrea Dovizioso : “I test sono andati bene - siamo competitivi”. Jorge Lorenzo : “Piede gonfio - non sono al 100%” : Ormai è tutto pronto a Buriram dove nel weekend andrà in scena il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP che per la prima volta sbarca su questo tracciato asiatico. Un circuito tutto da scoprire, al momento è difficile fare dei pronostici in vista della gara ma sicuramente Marc Marquez e le Ducati si daranno grande battaglia come è successo negli ultimi appuntamenti. Le Rosse di Borgo Panigale cercheranno sicuramente di mettersi in ...

MotoGp – Jorge Lorenzo a Buriram con tanti dubbi : “il piede è ancora molto gonfio - non so se ce la farò” : Il Ducati Team arriva sul circuito di Buriram per il primo Gran Premio della Thailandia: le parole di Jorge Lorenzo dopo la brutta caduta di Aragon Il Ducati Team è sbarcato in Thailandia, dove domenica prossima a Buriram si correrà il quindicesimo round della stagione, la prima gara MotoGp nella storia di questo Paese. Andrea Dovizioso arriva in Thailandia in seconda posizione nella classifica piloti, dopo il secondo posto ottenuto ad ...

MotoGp – Ghiaccio e palestra - Jorge Lorenzo non molla : il ducatista si prepara per la Thailandia [GALLERY] : Jorge Lorenzo fa sul serio: Ghiaccio e duri allenamenti in vista della Thailandia Manca una settimana al Gp della Thailandia, dunque Jorge Lorenzo può approfittare di qualche altro giorno di riposo prima della partenza. Venerdì il maiorchino della Ducati dovrà già essere in pista, ma non è assicurata la sua presenza in gara domenica a causa delle sue condizioni. Lorenzo sta infatti ancora recuperando dal brutto infortunio della settimana ...

MotoGP - Lorenzo vola in Thailandia nonostante il dolore al piede : deciderà dopo le prove : ...il connazionale e futuro compagno di scuderia Marquez di aver tenuto una condotta di gara decisamente spericolata prima di ricevere poi un chiarimento via Instagram del 6 volte campione del mondo. E ...

“Sdraiato a letto e col ghiaccio sul piede non riesco a pensare a…” : la lunga lettera di Jorge Lorenzo dopo la caduta di Aragon : Jorge Lorenzo e le montagne russe come metafora di vita: il lungo post del maiorchino della Ducati dopo la caduta di ieri al Gp di Aragon Domenica deludente, amara e dolorosa, quella di ieri, ad Aragon per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati, partito in pole position sul circuito del Motorland, è finito rovinosamente a terra alla prima curva, dicendo definitivamente addio alla sua gara e riportando conseguenze non troppo gravi, che ...

MotoGp – Caduta Lorenzo - non arrivano le scuse di Marquez : Honda si schiera con Marc? : Jorge Lorenzo pretende le scuse di Marc Marquez, ma lo spagnolo della Honda non si ritiene colpevole della Caduta del ducatista: la Honda schierata dalla parte del campione del mondo in carica? Marc Marquez e Jorge Lorenzo saranno compagni di squadra, in Honda, a partire dalla prossima stagione di MotoGp. La convivenza tra i due spagnoli si prospetta infuocata, soprattutto dopo quanto accaduto ieri al Gp di Aragon. Il maiorchino della ...

MotoGp – Lussazione ma non solo - si complica il quadro di Lorenzo : le ultimissime sulle sue condizioni : Oltre alla dislocazione dell’alluce, Lorenzo ha riportato una microfrattura al medio del piede destro che ha costretto i medici ad ingessarlo Pomeriggio complicato per Jorge Lorenzo ad Aragon, il pilota della Ducati è caduto alla prima curva venendo portato al centro medico in barella. Dopo i primi esami strumentali, i medici hanno riscontrato inizialmente una dislocazione dell’alluce per poi scoprire anche una micro-frattura ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : uno strepitoso Marc Marquez vince davanti al proprio pubblico davanti a Dovizioso e Iannone - out Lorenzo - 8° Rossi - 10° Vinales : Voleva vincere a tutti i costi Marc Marquez (Honda) sia perchè si correva in Spagna, sia perchè era da luglio in Germania che non poteva festeggiare. Il campione del mondo in carica, quindi, centra il gradino più alto del podio del Gran Premio di Aragon 2018 della MotoGP e, con questi 25 punti, si avvicina ormai definitivamente al suo quinto titolo iridato nella classe regina. Il Cabroncito ha avuto la meglio, dopo un bellissimo duello, ...

MotoGp – Lorenzo in pole ad Aragon non senza difficoltà : “ho avuto paura quando eravamo in pista tutti insieme” : Jorge Lorenzo commenta le qualifiche appena concluse sul circuito di Aragon: ecco le impressioni del poleman spagnolo Sul circuito di Aragon, Jorge Lorenzo strappa la pole position dettando legge in qualifica in Spagna davanti ai suoi tifosi. Segue al pilota della Ducati il suo compagno di box Andrea Dovizioso, seguito da Marc Marquez. Male Valentino Rossi, che in vista del quattordicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp in ...

Jorge Lorenzo - GP Aragon 2018 : “Abbiamo un gran passo in gara. Non è stato facile far funzionare le gomme” : Jorge Lorenzo, al termine di una lotta serratissima con il compagno di squadra Andrea Dovizioso e la Honda di Marc Marquez, conquista la pole del GP di Aragon, quattordicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Il maiorchino, in una sfida palpitante, si è portato a casa la terza partenza dalla p.1 stagionale (la seconda consecutiva), mettendo in mostra un’eccezionale confidenza con la Ducati. Un time-attack convulso in cui ci sono stati ...

Aragon : FP4 a Lorenzo - poi c'è Iannone : ANSA, - ROMA, 22 SET - E' di Jorge Lorenzo e della Ducati ufficiale il miglior tempo nel quarto turno di libere del gp di Aragon. Lo spagnolo in 1'48"129 ha preceduto la Suzuki di Andrea Ianonne, +0.