Lombardia : Fermi e Gallera a tavolo territoriale Unindustria Como Sanità (2) : (AdnKronos) - Oltre al presidente Alessandro Fermi , era presente anche l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera , che ha sottolineato come “dagli stakeholder del territorio e dagli operatori del settore auspico che nei prossimi mesi possano venire suggerimenti e contributi utili ad accompagnar

Lombardia : Fermi - Regione punta a potenziare presidi ospedalieri (2) : (AdnKronos) - All’Ospedale di Cantù invece i volontari del Cisom di Como impegnati saranno 8 a partire dalle prossime settimane, non appena concluso l’iter autorizzativo: qui la media di pazienti che accedono ogni giorno al pronto soccorso è di circa 80. L’iniziativa in entrambe le strutture avrà ca

Lombardia : Fermi - Regione punta a potenziare presidi ospedalieri : Milano, 10 set. (AdnKronos) - "Il volontariato si conferma una risorsa indispensabile per garantire servizi socioassitenziali sempre più puntuali e tempestivi e, in una logica di sussidiarietà, le associazioni territoriali sono indispensabili per consentire alle istituzioni di dare risposte efficien