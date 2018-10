L' Italia non è come la Grecia | è meglio o peggio?

Storie Italiane non va in onda oggi - 4 settembre/ Lorena Bianchetti al posto di Eleonora Daniele - ecco perché : Brutta sorpresa oggi per i fan di Eleonora Daniele e di Storie Italiane che non va in onda per lasciare spazio a Lorena Bianchetti e allo speciale a Sua Immagine(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 10:30:00 GMT)

Meteo - il maltempo non molla : temporali su tutta Italia : Un vortice ciclonico in arrivo dalla Tunisia sta portando freddo e pioggia al Sud. Lo stesso vortice salirà lungo lo Stivale...

SPILLO/ I trucchetti dell'economia francese che non si raccontano in Italia : Nei giorni scorsi ci sono stati diversi confronti tra Italia e Francia a livello economico. Che dimenticano però alcuni dati di fatto.

Champions - en-plein delle Italiane : non capitava dal 2005 : Quattro su quattro. Nella stessa giornata di Champions League le italiane hanno riconquistato l'Europa, trionfando contro le rispettive avversarie: martedì Juventus e Roma hanno demolito Young Boys e ...

Italia troppo grande per fallire : ma la questione spread non è da sottovalutare : I tassi d'interesse dei Paesi periferici, cioè Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Italia, non si muovono più in modo...

Moscovici - “in Italia governo xenofobo e anti-Euro”/ Ira Salvini : “parla a vanvera - non siamo razzisti” : Pierre Moscovici attacca il governo gialloverde: "in Italia esecutivo xenofobo e anti Euro". Caos Manovra e Def, le reazioni di Salvini: "parla a vanvera, non siamo razzisti"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 19:14:00 GMT)

L'Italia dell'innovazione cresce ma non abbastanza - serve un piano nazionale. Un rapporto : Qualche passo avanti e lo stesso appello (finora) inascoltato: serve un piano Marshall per l'innovazione in Italia. Nei primi sei mesi del 2018 sono nate 23 nuove scaleup (società innovative che hanno raggiunto un grado di maturazione superiore alle startup) e sono stati raccolti 335 milioni di dollari. L'importo è simile a quello ottenuta durante tutto lo scorso anno. Una buona notizia, che però non ...

Ue - Salvini : Moscovici parla a vanvera - l'Italia non è razzista : "Moscovici parla a vanvera, in Italia non c'è nessun razzismo o xenofobia, ma finalmente un governo scelto dai cittadini che ha bloccato gli scafisti e chiuso i porti ai clandestini. Siamo stufi degli insulti che arrivano da Parigi e da Bruxelles". Ad affermarlo è il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini. "Gli italiani hanno scelto un governo decisamente euroscettico e xenofobo che, ...

Muroni : progetto Grab utile non solo per Roma ma per tutta Italia : Roma – Il Grande raccordo anulare delle bici (Grab) “sarebbe un progetto importante per il Paese e non solo per Roma, perche’ non e’ banalmente solo una pista ciclabile ma un grande progetto di rigenerazione urbana”. Lo spiega Rossella Muroni, deputato LEU. Un progetto promosso dalla parlamentare LEU perche’ “va nella direzione per cui le citta’ non possono essere luoghi invivibili, ma devono ...

In Italia il 31 - 8% dei giovani non lavora - il doppio della media Ue : Secondo l'Istat, l'andamento positivo dell'occupazione si distribuisce fra i lavoratori che hanno più di 25 anni, ancor di più per la fascia attinente gli over 35. Le nuove generazioni, però, continuano a rimanere al palo e il tasso di disoccupazione nella fascia 15-24 anni si attesta al 31,8%, il doppio della media europea.Continua a leggere

Ornella Vanoni : "Il rock in Italia lo fa solo Vasco. La musica di oggi non la capisco. Lorena Bianchetti? Non è intelligente" : Se è vero che con l'età si diventa più democratici, è altrettanto vero che Ornella Vanoni costituisce un'eccezione a ogni regola. In occasione della ristampa di Argilla, album del 1997 in cui interpreta con Paolo Fresu pezzi in chiave jazz, concede a Rolling Stone, una lunga intervista nella quale racconta la sua lunga carriera, il suo rapporto col presente, coi talent show, con la musica contemporanea. Una sola ...

Italia - Varoufakis : 'errori come con Renzi - non è così che si cambia l'Europa' : Servirà a rivitalizzare l'economia Italiana? 'No, non credo sarà sufficiente a rivitalizzare l'economia Italiana. Per farlo servirebbe un cambiamento più radicale a livello di Eurozona, compreso un ...

La rinascita di André Silva - che stoccata al Milan : “non so cosa sia successo in Italia - ma qui avverto la fiducia” : L’attaccante portoghese ha parlato della sua esperienza con la maglia del Siviglia, lanciando una frecciatina al Milan Solo due gol l’anno scorso in serie A, già sette in questa stagione in Liga dopo sette partite. André Silva è completamente rinato in Liga, il passaggio dal Milan al Siviglia ha rivitalizzato l’attaccante portoghese, protagonista di un avvio di campionato davvero scoppiettante. CRISTINA QUICLER / ...