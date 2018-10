L' Intervista | Matteo Renzi da Costanzo | Reddito di cittadinanza? Sarà la fine del

Agnese Landini - moglie di Matteo Renzi/ L'ex first-lady sempre al fianco dei figli e del marito (L'Intervista) : Agnese Landini e Matteo Renzi si sono sposati il 27 agosto 1999. L'ex premier e la moglie hanno tre figli: Francesco, Emanuele ed Ester. Agnese sempre al fianco della sua famiglia.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 10:45:00 GMT)

MATTEO RENZI/ Il ritorno in politica e il documentario su Firenze (L'Intervista) : Oggi, giovedì 4 ottobre, in seconda serata su Canale 5 va in onda il faccia a faccia esclusivo tra l'ex Premier MATTEO RENZI e Maurizio Costanzo.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 10:30:00 GMT)

Non è l'Arena - Aldo Grasso contro Massimo Giletti : 'Cosa non mi torna dell'Intervista a Matteo Salvini' : 'Salvini è molto abile a schivare le domande che lo metterebbero in difficoltà'. Così Aldo Grasso analizza l'intervista di Massimo Giletti al ministro degli Interni a Non è l'Arena . Secondo Grasso. ...

"Matteo Renzi agghiacciante. Sì al governo M5S-Lega" Addio a Guido Ceronetti. L'ultima Intervista ad Affari : E' morto a Cetona Guido Ceronetti, scrittore, poeta e drammaturgo. Ecco l'intervista esclusiva che il direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino realizzò con il grande Guido Ceronetti, ospite lo scorso luglio al premio di poesia Cetonaverde 2018. Parlò in termini positivi del presidente americano Donald Trump, di Matteo Salvini, di Luigi Di Maio e del governo del Cambiamento in Italia. E Matteo Renzi? ...

Enrico Mentana Intervista Matteo Salvini La diretta : Nell’ambito dell’evento organizzato dalla Fondazione Don Gino Rigoldi «Change. Gli italiani sono in rivolta?»