LG lancia il suo nuovo Watch W7 | uno smartwatch ibrido dall’aspetto molto classico

Sassuolo - appello lanciato dal prof Bonfatti a banche e Comuni : 'Non fate fallire Ceramica Sichenia' : 'Duecento lavoratori perdono il posto se gli enti creditori rifiutano un accordo: restano pochi giorni alla scadenza'

MARIANNA CHESSA - LA NONNA CON IL PARACADUTE/ A 70 anni si lancia col nipote per il suo compleanno : MARIANNA CHESSA, la NONNA volante che si lancia col PARACADUTE. Ha deciso di abbattere i limiti ipotetici legati alla sua età. Ha superato ormai i 70 anni.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 18:37:00 GMT)

Salvini 'sbianchetta' Conte dalla foto rilanciata sui suoi social : Il vicepremier Matteo Salvini 'sbianchetta' l'immagine di Giuseppe Conte per pubblicizzare sui social il decreto legge sicurezza e immigrazione. Nella foto ufficiale, scattata dall'Ansa durante la ...

La Juve lancia il suo token : partnership con la piattaforma blockchain Socios : Nuova partnership per la Juventus: il club bianconero ha annunciato l'accordo con la piattaforma blockchain di fan engagement Socios.com L'articolo La Juve lancia il suo token: partnership con la piattaforma blockchain Socios è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Striscia la notizia lancia il suo talent : ecco come sarà StrixFactor : Un nuovo spazio dedicato ai talenti? Forse non ne sentivamo bisogno. Eppure anche Striscia la notizia quest'anno avrà il suo talent: si chiamerà StrixFactor (con un chiaro riferimento all'X Factor di Simon Cowell) e sarà condotto da Michelle Hunziker. "Cerchiamo persone che sappiano ballare, cantare, imitare, suonare. Insomma qualsiasi cosa metta in luce un vero talento", si legge sul sito del programma. L'unico requisito richiesto, oltre ...

Samsung lancia il suo primo smartphone con tre fotocamere : 'Samsung è impegnata a offrire innovazioni significative a tutti gli utenti della famiglia Galaxy, indipendentemente da chi siano o dove si trovino nel mondo - ha dichiarato il presidente e ...

Sassuolo - omicidio-suicidio : 53enne uccide la madre e poi si uccide lanciandosi da un ponte : È un caso di omicidio-suicidio quello scoperto dai carabinieri di Baiso e Castelnuovo ne’ Monti, nella mattinata di giovedì. Un uomo di 53 anni, da quanto si apprende, ha prima ucciso la madre e poi si è tolto la vita buttandosi da un ponte. Il suo corpo è stato ritrovato a ponte Secchia, frazione di Baiso, nel Reggiano, sotto a un viadotto di una strada provinciale, grazie alla segnalazione di un automobilista che ha visto la vettura ...

MediaWorld rilancia i suoi “Megasconti fino al 50%” - validi fino al 30 settembre : MediaWorld rilancia i suoi "Megasconti fino al 50%", validi anche online fino al 30 settembre. Curiosi di conoscere gli smartphone Android in offerta? L'articolo MediaWorld rilancia i suoi “Megasconti fino al 50%”, validi fino al 30 settembre proviene da TuttoAndroid.

Meghan lancia suo progetto umanitario : ANSA, - LONDRA, 17 SET - Primo progetto benefico autonomo, firmato in solitaria in veste di nuovo membro della famiglia reale britannica, per Meghan Markle, divenuta duchessa di Sussex nel maggio ...

Calcio - 4a giornata Serie A 2018-2019 : risultati e classifica. Super Cristiano Ronaldo - la sua doppietta stende il Sassuolo! Pari tra Udinese e Torino - Piatek lancia in orbita il Genoa : Super Ronaldo si prende la scena nella domenica pomeriggio della 4a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio. Il fuoriclasse portoghese ha messo a referto una splendida doppietta nella ripresa contro il Sassuolo, consentendo alla Juventus di vincere 2-0 e di restare a punteggio pieno in testa alla classifica. Dopo 320 minuti di digiuno, Ronaldo si è sbloccato con un tocco fortunoso sotto rete a seguito di un rimpallo in area. E ...

Al Bano si ritira/ A Mattino 5 la conferma e i suoi compaesani rilanciano : "Loredana Lecciso non si vede mai" : Al Bano annuncia il suo ritiro dalle scene almeno per quel che riguarda la musica ma non lo spettacolo visto che ha deciso di darsi alle fiction e a nuovi progetti. Le rivelazioni a Mattino5(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 10:52:00 GMT)

Wanda Nara - in versione mamma - lancia una dedica speciale per uno dei suoi figli [FOTO] : 1/16 Foto Instagram ...

