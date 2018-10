Leonardo | ' Ibrahimovic? Ci avevamo fatto più di un pensierino'

ZLATAN IBRAHIMOVIC AL MILAN?/ Ultime notizie : Gattuso non chiude : "Chiedete a Maldini e Leonardo " : ZLATAN IBRAHIMOVIC al MILAN? Ultime notizie : contatti con lo svedese, pronto contratto da gennaio 2019 al giugno successivo. L'attaccante dei Los Angeles Galaxy pronto al ritorno(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:20:00 GMT)

Ibrahimovic al Milan "Mi mancate tanto" / Ultime notizie : Zlatan torna in Italia? Pazza idea di Leonardo : Ibrahimovic al Milan "Mi mancate tanto", Ultime notizie: Zlatan torna in Italia? Pazza idea di Leonardo che sogna di mettere in piedi una trattativa davvero molto interessante.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 12:13:00 GMT)