Leonardo | Ibra oggi è impossibile

Leonardo : “Abbiamo fatto un pensiero a Ibrahimovic” : Come riporta Sky Sport niente Ibra al Milan, almeno per ora. Leonardo prima di Milan-Olympiacos allontana le voci di mercato attorno a Zlatan, ma ammette che il club ha pensato seriamente allo svedese per rinforzare la rosa. IBRAHIMOVIC, LE PAROLE DI Leonardo “E’ legato al Milan e a Milano, è un dato di fatto. Ci […] L'articolo Leonardo: “Abbiamo fatto un pensiero a Ibrahimovic” proviene da Serie A News Calcio - ...

Leonardo prima di Milan-Olympiacos : 'Ibrahimovic? C'è stato più di un pensierino' : Così, il direttore dell'area tecnica-sportiva del club, intervistato da Sky Sport prima dell'inizio di Milan-Olympiacos, ha fatto alcune rivelazioni in proposito: "Ibrahimovic è legato al Milan e a ...

Milan - Leonardo : 'Ibrahimovic? C'è stato più di un pensierino' : Così, il direttore dell'area tecnica-sportiva del club, intervistato da Sky Sport prima dell'inizio di Milan-Olympiacos, ha fatto alcune rivelazioni in proposito: "Ibrahimovic è legato al Milan e a ...

Milan - Leonardo : «Ibrahimovic ora è impossibile - ma ci avevamo pensato» : «Ibrahimovic è legato al Milan e a Milano, è un dato di fatto, ma oggi non c'è nessuna possibilità». Così Leonardo, direttore generale del club rossonero, ha parlato a Sky Sport della clamorosa ipotesi del ritorno dello svedese. Le porte sono chiuse, il bomber gioca negli Usa ai Los Angeles Galaxy , ma ciò non vuole dire che il Milan non ci abbia pensato. «Quando siamo ...

Leonardo : 'Ibrahimovic? Ci avevamo fatto più di un pensierino' : MILANO - ' Ibrahimovic è legato al Milan e a Milano, è un dato di fatto, ma oggi non c'è nessuna possibilità '. Leonardo , direttore generale rossonero, ai microfoni di Sky Sport esclude un possibile ritorno a gennaio dell'attaccante svedese sebbene ' quando siamo arrivati c'è stato un pensierino, forse anche di più, perché è un giocatore che ha caratteristiche ...

Leonardo : 'Ibrahimovic? Ci avevamo fatto più di un pensierino' : MILANO - ' Ibrahimovic è legato al Milan e a Milano, è un dato di fatto, ma oggi non c'è nessuna possibilità '. Leonardo , direttore generale rossonero, ai microfoni di Sky Sport esclude un possibile ritorno a gennaio dell'attaccante svedese sebbene ' quando siamo arrivati c'è stato un pensierino, forse anche di più, perché è un giocatore che ha caratteristiche ...

Leonardo rileva : «Ibra? Impossibile ora ma ci avevamo fatto un pensierino» : Prima del fischio d'inizio di Milan-Olympacos il ds rossonero Leonardo si è intrattenuto ai microfoni di Sky Sport svelando alcuni retroscena di mercato

ZLATAN IBRAHIMOVIC AL MILAN?/ Ultime notizie : Gattuso non chiude : "Chiedete a Maldini e Leonardo" : ZLATAN IBRAHIMOVIC al MILAN? Ultime notizie: contatti con lo svedese, pronto contratto da gennaio 2019 al giugno successivo. L'attaccante dei Los Angeles Galaxy pronto al ritorno(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:20:00 GMT)