Leggi razziali | non solo Arpad Weisz | le storie degli atleti espulsi dal fascismo 10

Leggi razziali : l’Università di Pisa dedica una giornata in ricordo di Giorgio Bassani : Nell’ambito del ciclo di iniziative “Italia, anno 5779” per San Rossore 1938, il 4 ottobre l’Università di Pisa dedica una giornata in ricordo di Giorgio Bassani con incontri e film a ingresso gratuito. Si comincia alle 16 al Monastero delle Benedettine (Piazza S. Paolo a Ripa D’Arno, 16) con una conversazione fra il professore Fabrizio Franceschini dell’Ateneo Pisano e la figlia dello scrittore, Paola Bassani Patch, a ...

L'Espresso contro Salvini : "Dl migranti come Leggi razziali"/ Replica del ministro : "Questi non sono normali" : L'Espresso contro Salvini: "Dl migranti come leggi razziali". Ultime notizie, Replica del ministro dell'Interno sull'accusa: "Questi non sono normali"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 13:27:00 GMT)

Tema choc al liceo scientifico : "Leggi razziali come dl Salvini" : Ancora un Tema a scuola che scatena le polemiche. Nel mirino è finito, ancora una volta, il ministro degli Interni Matteo Salvini. A raccontare l'episodio è stato proprio lo stesso leader della Lega raccontando quanto avvenuto al liceo scientifico "Filolao" di Crotone. A quanto pare tra le tracce assegnate agli studenti, una chiedeva di analizzare il decreto Migranti confrontandolo con le leggi razziali del 1938. "Il 5 settembre del 1938 ...

Decreto sicurezza come le Leggi razziali - Salvini : ‘Questi non sono normali’ : Domenica 30 settembre il settimanale L’Espresso, diretto da Marco Damilano, esce nelle edicole con una copertina che sta gia' facendo discutere. La prima pagina riproduce, infatti, quella de La difesa della razza, rivista diretta da Telesio Interlandi durante il Ventennio fascista e fondata nel 1938, in corrispondenza con il varo delle leggi razziali da parte del Regime. In pratica, l’intento palese del settimanale del Gruppo Espresso è quello ...

L'attacco choc de "L'Espresso" a Salvini : "Dl Migranti come Leggi razziali" : L'ultimo numero in edicola de L'Espresso fa parecchio discutere. Infatti la copertina riprende al 'Difesa della razza' del 1938 e lo paragona al decreto immigrazione varato pochi giorni fa dal ...

Roma - targa per i lavoratori ebrei vittime delle Leggi razziali : 'Ricordare è importante, ci può aiutare a non commettere gli stessi errori'. A dirlo è la sindaca di Roma Virginia Raggi all'inaugurazione della targa al Tempio di Adriano in memoria dei lavoratori ...

Roma - targa per i lavoratori ebrei vittime delle Leggi razziali : "Ricordare è importante, ci può aiutare a non commettere gli stessi errori". A dirlo è la sindaca di Roma Virginia Raggi all'inaugurazione della targa al Tempio di Adriano in memoria dei lavoratori ...

La sparata del comunista : "Il dl Migranti di Salvini? Ritornano le Leggi razziali" : Ci si attendeva la sparata e alla fine è arrivata. Puntuale come sempre. Il dl Salvini , o dl Sicurezza, anche conosciuto come dl Migranti, è stato approvato da poche ore dal Consiglio dei ministri ...

La sparata della sinistra : "Il dl Migranti di Salvini? ?Ritornano le Leggi razziali" : Ci si attendeva la sparata e alla fine è arrivata. Puntuale come sempre. Il dl Salvini (o dl Sicurezza, anche conosciuto come dl Migranti) è stato approvato da poche ore dal Consiglio dei ministri che già la sinistra urla al nazismo e al fascismo. Non è una sorpresa, ma stavolta il Partito di Rifondazione Comunista-sinistra Europea sembra essersi superato.L"accusa è sempre quella, quel "razzismo" che ritorna come un ritornello mai stanco. ...

LILIANA SEGRE/ Espulsa dalla scuola dopo le Leggi razziali tra l'indifferenza (Che tempo che fa) : LILIANA SEGRE, sopravvissuta dell'Olocausto e dallo scorso gennaio senatrice a vita, sarà tra gli ospiti della prima puntata di Che tempo che fa, in onda questa sera su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 22:21:00 GMT)

Il direttore Pietrini a Pisa per presiedere una conferenza nell'ambito di 'San Rossore 1938' parla di Shoah e Leggi razziali : Ma la Cerimonia è stata chiaramente anche il segno tangibile dell'impegno che il mondo accademico italiano si è preso per scongiurare che in futuro possano accadere cose anche lontanamente simili. « ...

Migranti : Grasso - a 80 anni da Leggi razziali - da Salvini dl razzista : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Per celebrare gli 80 anni delle vergognose leggi razziali il ministro @Salvini sta preparando un #Decretorazzista. Ci opporremo contro ogni passo indietro sui diritti umani e per difendere l’articolo 10 della nostra Costituzione”. Lo scrive su twitter Pietro Grasso di Leu. L'articolo Migranti: Grasso, a 80 anni da leggi razziali, da Salvini dl razzista sembra essere il primo su CalcioWeb.

"Necessario ricordare le Leggi razziali" : "La celebrazione di oggi non deve essere solo un gesto simbolico in ricordo della drammatica data del 18 settembre 1938, ma uno stimolo a ricordare per 365 giorni all'anno e per tutti i decenni che ...

Leggi razziali : Dipiazza - chiedo scusa : ANSA, - TRIESTE, 21 SET - "Credo che il mondo dovrebbe mettersi in piedi e chiedere scusa" per le Leggi razziali, che vanno "condannate senza se e senza ma". "Io non sono il mondo, ma sono il sindaco di Trieste e come sindaco di Trieste chiedo scusa". Lo ha affermato il primo cittadino del capoluogo del Fvg, Roberto Dipiazza, durante una cerimonia organizzata in Municipio ...