Lega avanti tutta su legittima difesa | M5s ora benedice | è sintesi

Chieti - coppia Lega ta e picchiata dai rapinatori davanti al figlio disabile. Tagliato il lobo alla moglie : Marito e moglie legati, rapinati e picchiati, costretti a consegnare bancomat e carte di credito. Non solo: alla donna i rapinatori , quattro uomini incappucciati, hanno reciso il lobo dell’orecchio destro. “Risparmiato”, invece, il figlio disabile della coppia . la cui stanza è stata messa a soqquadro. È successo tutto la scorsa notte, intorno alle 4, in una villa di Lanciano, in provincia di Chieti . Le vittime sono Carlo ...

Fondi Lega - terminata l’udienza davanti al tribunale del Riesame : sentenza domani. Salvini : “Mi interessa appoggio popolare” : Il tribunale del Riesame si esprimerà giovedì sui Fondi della Lega . Al termine dell’udienza, infatti, i giudici si sono riservati di decidere in merito al sequestro di 49 milioni al Carroccio dopo la condanna del senatore Umberto Bossi, dell’ex tesoriere Francesco Belsito e di tre ex revisori contabili del partito per la truffa alla Stato sui rimborsi elettorali dal 2008 al 2010. Al momento ne sono stati sequestrati circa 3. Era stata la ...

Salvini - altri due capi di imputazione per il leader della Lega ma il ministro va avanti e punta Macron : altri due capi di imputazione per Matteo Salvini, per il leader della LEGA queste sono medaglie Matteo Salvini va al contrattacco sull’inchiesta per il caso Diciotti: “Mi accusano di ricatto all’Ue, un nuovo reato? Lo rivendico. Ho scoperto che ci sono altri due capi di imputazione” in relazione alla vicenda Diciotti, “per me sono medaglie”, ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno in conferenza ...