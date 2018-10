Le quote e i pronostici di Milan-Olympiacos

Pronostici Europa League/ quote e scommesse per le partite (2^ turno - oggi) : Pronostici Europa League: Quote e scommesse sulle partite in programma oggi 4 ottobre 2018, valide per il secondo turno della fase a gironi. In campo Lazio e Milan.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 06:18:00 GMT)

Pronostici Champions League/ Scommesse e quote 2^ giornata : Spalletti a caccia di un'altra vittoria : Pronostici Champions League: le quote e e Scommesse stilate per le partite della seconda giornata della fase a gironi del torneo Uefa, oggi 3 ottobre 2018.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 13:41:00 GMT)

Le quote e i pronostici di PSV-Inter : PSV e Inter scendono in campo mercoledì alle 21 nel secondo turno dei gironi di Champions. I due club partecipano al Gruppo B, che comprende anche Barcellona e Tottenham, e hanno ottenuto risultati ...

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE / quote e scommesse : sfida dal sapore antico all'Allianz Arena (2^ giornata) : PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: le Quote e e scommesse stilate per le partite della seconda giornata della fase a gironi del torneo Uefa, oggi 2 ottobre 2018.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:50:00 GMT)

Le quote e i pronostici di Roma-Viktoria Plzen : Reduce dalla vittoria 3-1 nel derby di campionato contro la Lazio, la Roma torna all'Olimpico martedì alle 21 per il secondo turno di Champions. Gli avversari da battere sono i cechi del Viktoria ...

Pronostici Champions League/ quote e scommesse sulle partite - 2giornata - fase a gironi - : Pronostici Champions League: le Quote e e scommesse stilate per le partite della seconda giornata della fase a gironi del torneo Uefa, oggi 2 ottobre.

Pronostici Champions League/ quote e scommesse sulle partite (2^ giornata - fase a gironi) : Pronostici Champions League: le Quote e e scommesse stilate per le partite della seconda giornata della fase a gironi del torneo Uefa, oggi 2 ottobre 2018.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 07:25:00 GMT)

Champions League - Le italiane scendono in campo : quote e pronostici : Le italiane tornano a dare spettacolo in Champions League, i pronostici di William Hill anche per il big match tra Napoli e Liverpool Riflettori puntati sulle italiane impegnate nella fase a gironi ...

Champions League – Le italiane scendono in campo : quote e pronostici : Le italiane tornano a dare spettacolo in Champions League, i pronostici di William Hill anche per il big match tra Napoli e Liverpool Riflettori puntati sulle italiane impegnate nella fase a gironi di Champions League. Per l’occasione William Hill, in gioco dal 1934, è pronto a mettere in campo quote da campioni; inoltre,il bookmaker dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA250, che prevede 250 euro di bonus. Juventus–Young ...

Le quote e i pronostici di Juventus-Young Boys : Tutto è pronto all'Allianz Stadium dove la Juventus scende in campo martedì alle 18:55 contro lo Young Boys . Nel primo turno del Gruppo H i bianconeri hanno vinto 2-0 sul campo del Valencia grazie a ...

Pronostici Serie A / quote e scommesse : rossoneri corsari al Mapei stadium? (7^ giornata) : Pronostici Serie A, Quote e scommesse sulle partite della 7^ giornata di campionato. Occhio alla sfida Fiorentina-Atalanta: i viola sono i favoriti in casa contro la Dea.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 18:57:00 GMT)

Pronostici Serie B/ quote e scommesse : trasferta complicata per il Foggia (6^ giornata) : Pronostici Serie B: le Quote e le scommesse sulle partite, posticipi validi per la sesta giornata del secondo campionato italiano, oggi 30 settembre 2018.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 13:49:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE B / Scommesse e quote 6^ giornata : il Perugia cerca riscatto al San Vito : PRONOSTICI SERIE B: le quote e le Scommesse sulle partite, posticipi validi per la sesta giornata del secondo campionato italiano, oggi 30 settembre 2018.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 12:52:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE B / Scommesse e quote : Lecce favorito sul Cittadella (6^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B: le quote e le Scommesse sulle partite messe in programma in occasione della sesta giornata del campionato cadetto, il 29 e 30 settembre 2018.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 11:06:00 GMT)