Le parole di Moscovici che hanno trasformato le tensioni Roma Bruxelles in scontro aperto

La reazione dei parlamentari del Movimento 5 stelle alle parole di Moscovici : "Se oggi l'Europa non gode della fiducia dei cittadini europei è proprio a causa della pochezza politica di chi fino ad oggi ha rappresentato l'Ue e dei danni consapevolmente provocati all'Europa intera con le loro politiche fallimentari", dicono i componenti M5s della commissione Bilancio della Camera. "Dopo la serie di dichiarazioni inopportune e irresponsabili dei giorni scorsi, che hanno ...

Spread oltre quota 280 punti dopo parole Moscovici e rientro Tria : Questa affermazione, assieme alla notizia del rientro anticipato del Ministro dell'Economia Giovanni Tria - che dunque oggi non presiederà l'Ecofin - hanno mutato sia l'umore di Piazza Affari che l'...

Scontro Europa-Italia - Draghi : 'Le parole hanno fatto danni'. Moscovicì : 'Vedo dei piccoli Mussolini : Dura la reazione dei due vicepremie. 'Moscovicì si sciacqui la bocca prima di parlare dell'Italia' dice Salvini mentre Di Maio parla di un atteggiamento, da parte di alcuni commissari, inaccettabile e ...

Draghi : 'in Italia le parole hanno fatto danni'. Moscovici : 'siete un problema - tanti piccoli Mussolini' : ... Draghi ha poi spiegato che l''economia dell'area dell'euro prosegue su un percorso di crescita solida e generalizzata anche se ci sono incertezze legate al crescente protezionismo, alle ...

Le parole di Draghi e Moscovici e l'arte della proroga (anche per Genova). Di cosa parlare stasera a cena : Lo diciamo noi (che non votammo 5 stelle neppure per vedere com'era) che non si deve parlare a vanvera, neppure dal fronte leghista, di conti pubblici, manovre, persecuzione delle imprese, nazionalizzazioni punitive, ed è un conto. Lo dice Mario Draghi ed è un altro. Lo diciamo noi che con il bilanc

Piazza Affari negativa su parole Draghi e Moscovici. FTSE MIB -0 - 56% : Il presidente turco Recep Erdogan aveva invece chiesto alla banca centrale un abbassamento dei tassi sostenendo che un elevato costo del denaro potesse danneggiare l'economia nazionale. La decisione ...

Moscovici : «L'Italia ha un problema» «In Europa oggi vedo dei piccoli Mussolini» Chi è : il ritratto Draghi : parole governo creano danni : «Vorrei soltanto che gli italiani nutrissero maggiore fiducia in loro, nel loro ruolo centrale, di terza economia della zona euro», ha aggiunto Moscovici. Ma resta Roma il grande malato su cui si ...

Moscovici all'Italia : «Ha un problema». «In Europa oggi vedo dei piccoli Mussolini» Chi è : il ritratto Draghi : parole governo creano danni : «Vorrei soltanto che gli italiani nutrissero maggiore fiducia in loro, nel loro ruolo centrale, di terza economia della zona euro», ha aggiunto Moscovici. Ma resta Roma il grande malato su cui si ...

Moscovici : Italia problema in zona euro. «Oggi non c’è Hitler - ma dei piccoli Mussolini» Chi è : il ritratto Draghi : parole governo creano danni : L’avvertimento: col deficit non c’è rilancio. Per il 2019, «un bilancio credibile» e «proseguire le riforme strutturali». Con il ministro Tria «un clima costruttivo». Salvini: «Moscovici si sciacqui bocca prima di insultare l’Italia»