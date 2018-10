Le notizie del giorno – Caos incredibile in Serie C | Cristiano Ronaldo escluso

calcioweb.eu

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Ledel– E’ una situazione delicatissima per quanto riguarda il campionato diC, in arrivo clamorosi ribaltoni di classifica, penalizzazioni ed ammende, classifiche stravolte e conseguenze ben più pesanti dei punti di handicap. Nel mirino le fideiussioni presentate da alcuni club e che avrebbero dovuto garantire l’iscrizione al campionato. Inizialmente erano ben 10 i club coinvolti nella vicenda: Arzachena, Cuneo, Juve Stabia, Lucchese, Matera, Pro Piacenza, Reggina, Rende, Siracusa e Teramo. Le 5 squadre non ancora in regola dovrebbero essere le seguenti: Reggina, Siracusa, Matera, Lucchese e Pro Piacenza mentre tutto risolto per Cuneo, Arzachena, Juve Stabia, Rende e Teramo. Il nome delle squadre non è ancora ufficiale, dubbi sulla Lucchese che potrebbe aver presentato la fideiussione in extremis. I 5 club hanno chiesto una proroga ma al momento sembra ...