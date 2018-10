Le migliori macchinette per il caffè

huffingtonpost

(Di giovedì 4 ottobre 2018) I giornalisti de L'Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L'Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.Il mantra, anche di alcune pubblicità, è sempre stato: "Il caffè di casa buono come quello del bar". Come se non fosse possibile che quello preparato da soli, in casa, magari la mattina appena svegli, possa essere persino migliore di quello bevuto, spesso di trangugiato di fretta, al banco del bar. O in ogni caso, migliore o no, l'espresso privato di meglio può avere il pregio di essere personalizzato. Preparato cioè esattamente come piace voi. Con l'aroma, il gusto, perfino l'altezza giusti. E allora via, a scegliere leper il caffè del ...