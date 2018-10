Le donne europee lavorano 59 giorni in più rispetto agli uomini

Motocross delle Nazioni Europee - è un trionfo azzurro a Danzica : vincono sia gli uomini che le donne : La Maglia Azzurra si impone nella competizione continentale sia con la squadra maschile che con quella femminile Non avrebbe potuto chiudersi in maniera migliore il Motocross delle Nazioni Europee a Danzica (Polonia), dominato dall’Italia grazie alle prestazioni sia della squadra maschile che di quella femminile. Proprio come nel 2015 ad Arco di Trento. Sono stati Gianluca Facchetti, Mattia Guadagnini, Valerio Lata e Matteo Luigi Russi a ...

Motocross delle Nazioni Europee - brillano gli atleti azzurri : pole position sia per gli uomini che per le donne : Sia nella categoria femminile che in quella maschile, la Maglia Azzurra conquista la pole position nel Motocross delle Nazioni Europee Il sabato del Motocross delle Nazioni Europee a Danzica (Polonia) è stato impeccabile per la Maglia Azzurra. Dopo un ballot sfortunato, l’Italia ha reagito al meglio. La procedura con cui vengono estratte a sorte le posizioni di partenza nelle manche di qualifica aveva relegato la squadra maschile al 9° ...