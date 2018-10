Lazio unica italiana sconfitta in Europa | a Francoforte prende quattro gol dall' Eintracht

Roma-Lazio - le probabili formazioni : rilanciati Dzeko e Florenzi - Immobile unica punta : Sabato 29 settembre (ore 15.00) andrà in scena Roma-Lazio, attesissimo derby della capitale che scalderà il cuore delle due tifoserie e che desterà l’attenzione di tutti gli appassionati del grande calcio. L’incontro valido per la settima giornata della Serie A si preannuncia spettacolare e fondamentale, importante non soltanto per la supremazia cittadina ma anche per la classifica generale del campionato dove i biancocelesti ...

“Terremoto nel Pacifico - onde di tsunami attraverseranno l’oceano e toccheranno tutta la costa sudamericana” : comunicazione e gestione dell’emergenza - il mese prossimo la simuLazione “PacWave18” : L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco) ha reso noto che 11 Paesi latinoamericani che si affacciano sull’Oceano Pacifico parteciperanno il mese prossimo a “PacWave18“, una simulazione anti-tsunami per testare i loro sistemi di comunicazione e gestione delle emergenze. L’esercitazione è 8ª di questo tipo, dopo la prima realizzata nel 2006 e la più recente del ...

Lazio - comunicato ufficiale su Lotito-Salvini : 'Nessuna polemica' : Lazio respinge nettamente il tentativo di alcuni organi di stampa di usare alcune battute del Presidente Claudio Lotito per innescare una polemica politica sulle vicende relative alla sentenza della ...

Fastweb comunica le agevoLazioni per gli utenti colpiti dal crollo del ponte Morandi : Fastweb ha comunicato le agevolazioni previste per gli utenti che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni in seguito al drammatico crollo del ponte Morandi di Genova. Ecco cosa prevedono i provvedimenti. L'articolo Fastweb comunica le agevolazioni per gli utenti colpiti dal crollo del ponte Morandi proviene da TuttoAndroid.

Dibattito acceso tra Lotito e Inzaghi - la Lazio replica con un comunicato : Non è un buon momento in casa Lazio: i biancocelesti hanno perso la prima partita del campionato contro il Napoli all'Olimpico e sono chiamati ora a riscattarsi già sabato contro la corazzata Juventus. Una partita non semplice quella che si prospetta contro i bianconeri che giocheranno la prima partita del campionato in casa con un Cristiano Ronaldo voglioso di segnare e festeggiare davanti ai propri nuovi tifosi. Inzaghi in questo momento sta ...

Volantino Curva Nord Lazio - nuovo comunicato shock degli Irriducibili : Non si placano le polemiche sul Volantino che è circolato in Curva Nord durante Lazio-Napoli dove veniva chiesto a donne, mogli e fidanzate di non occupare le prime 10 file, adesso è arrivato un nuovo comunicato shock degli Irriducibili: “Ci risiamo, ci risiete, ci rifate….schifo! Non ci sentiamo in dovere e diritto di chiedere scusa a nessuno. Mai stati contro le donne per partito preso, ma sicuramente ci sentiamo in diritto a ...