Lazio | la coppa non si molla

Todis Lido di Ostia Futsal (A2) - Pergola : «Contro la Lazio buon test - ora la Coppa della Divisione» : Roma – Il Todis Lido di Ostia Futsal è entrato già nella settimana del suo esordio ufficiale. Accadrà sabato sul campo del Club Roma Futsal (compagine di serie B) nel primo turno della Coppa della Divisione e i ragazzi di mister Matranga, per prepararla, hanno affrontato una doppia amichevole nello scorso fine settimana. Prima la Lazio Academy (battuta per 7-0), poi la sfida alla Lazio (compagine di serie A) che si è imposta per 3-2. Di ...

Serie A Story - 1999-00 : è l’anno della Lazio. Scudetto - Coppa Italia e Supercoppa Europea nella stagione del Centenario : La stagione 1998-99 è stata una delle più avvincenti della storia del campionato di Serie A, soprattutto in una lotta Scudetto equilibrata sino all’ultimo: per questo motivo gli esperti di calcio nell’estate 1999 hanno cominciato a usare l’espressione sette sorelle per definire le big del calcio Italiano. Mai come allora, infatti, stabilire una candidata numero uno per la vittoria del campionato 1999-2000 fu compito più arduo. Il Milan, con ...

