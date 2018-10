Lazio-Fiorentina | entusiasmo alle stelle per la squadra di Pioli | previsti mille tifosi

Fiorentina Baseball promossa in A2 - le congratuLazioni dell'assessore Vannucci : "Una bella soddisfazione per il Baseball fiorentino che torna nelle èlite nazionali contribuendo a far crescere tutto il movimento di base". Così l'assessore allo Sport Andrea Vannucci commentando la promozione della Fiorentina Baseball in A2. La squadra di Firenze ha conquistato la promozione in A2 arrivando seconda nel girone D, senza giocare l'ultima ...

Pokerissimo del Sassuolo. Fiorentina ok - si sblocca la Lazio : Sulle tracce della Juventus, a sorpresa, c'è il Sassuolo. Contro il Genoa la squadra di De Zerbi va sotto ma poi reagisce subito e in 12' minuti ne fa 4: alla fine finisce 5-3 ma i rossoblù non ...

Fiorentina - Lafont potenziale riveLazione : i viola hanno in casa un predestinato [VIDEO] : Lo è stato già in Francia nelle ultime due stagioni, ma Alban Lafont, portiere classe 1999, punta a confermarsi anche in Serie A. In Ligue 1, con la maglia del Tolosa con cui è diventato grande anche un altro portiere transalpino, Fabien Barthez, ha entusiasmato al punto da far scattare paragoni forse un po’ azzardati allo stato attuale. Ora l’obiettivo è quello di replicare le stesse gesta con la maglia della Fiorentina, ...

Chiesa-Juventus - nessuna preLazione dopo l'affare Pjaca con la Fiorentina : ... rifiutando complessivamente 180 milioni: non è cambiato niente, nemmeno con Pjaca', lo scrive Il Corriere dello Sport .

Calciomercato Juventus - Sturaro : Fiorentina o Lazio : TORINO - Dopo Marko Pjaca , trasferitosi in prestito alla Fiorentina , il prossimo a lasciare la Juventus potrebbe essere Stefano Sturaro. Il 25enne jolly ligure è ancora fermo ai box per un problema ...