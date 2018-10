Laura Pausini | tour 2018 | un concerto finale da paura per Halloween

Halloween con Laura Pausini a Roma - una sorpresa al concerto al Palalottomatica del 31 ottobre : Halloween con Laura Pausini a Roma il 31 ottobre. La cantante sarà in concerto al Palalottomatica per un finale "da paura", che riserverà a tutti i presenti. Dopo il concerto a Bari per l’ultima delle tre date al Pala Florio, la Pausini è attesa dal vivo a Firenze, Padova, Bologna, Torino e Roma, finale di tournée al Palalottomatica. A seguire verranno recuperati i due concerti in programma ad Eboli a settembre e rimandati a causa di motivi ...

Laura Pausini Fatti Sentire World Tour 2018 - ultimo concerto il 31 Ottobre al Palalottomatica di Roma con un finale da paura! : ... dove Laura canterà i brani tratti da Fatti Sentire, l'album di inediti pubblicato per il mondo per Atlantic/Warner Music entrato subito nella top ten degli album più venduti nel mondo e i suoi ...

Thomas apre il concerto di Laura Pausini a Bari il 2 ottobre : ultimi biglietti e ingressi fan club : Il concerto di Laura Pausini a Bari del 2 ottobre si apre con Thomas. Il giovane artista ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi è pronto a salire sul palco del Palaflorio per anticipare il secondo concerto che si terrà nell'ambito del Fatti sentire World Wide Tour che è partito al Circo Massimo di Roma. Come comunicato da Laura Pausini sui suoi canali social, l'artista non sarà presente al sound check della seconda data a Bari per un ...

Scaletta e ingressi per Laura Pausini a Bari al Palaflorio dal 1° al 4 ottobre : info orari e restrizioni : Laura Pausini a Bari mette a segno altri tre sold out. L'artista di Solarolo è pronta a raggiungere la Puglia dopo i concerti che ha tenuto ad Acireale, con prima data segnata nella serata del 1° ottobre. I biglietti per assistere allo show non sono più disponibili poiché le date sono già state dichiarate sold out. Coloro che hanno ricevuto il biglietto tramite Corriere Espresso potranno quindi presentarsi alla venue a partire dalle ore 19 ...

Info biglietti e ingressi per Laura Pausini ad Acireale - il tour riprende dopo il KO a Eboli : Con Laura Pausini ad Acireale riprende il tour di supporto a Fatti sentire, ultimo album di inediti rilasciato dall'artista di Solarolo il 16 marzo scorso. Costretta al rinvio delle due date di Eboli per uno stato influenzale acuto con otite, Laura Pausini è ora pronta a tornare sul palco per portare la musica del nuovo album che toccherà la Sicilia nelle date del 28 e 29 settembre. Per i due concerti, non sono più disponibili biglietti ...

Otite : sintomi - cause e cure. Colpita anche Laura Pausini : Mal di testa, congestione nasale e dolore: sono solo alcuni dei sintomi dell’Otite, la malattia che di recente ha colpito anche Laura Pausini. La cantante infatti è stata costretta a rinviare due concerti del Fatti Sentire Tour previsti ad Eboli a causa di una “Otite acuta in forte stato influenzale”. Cos’è l’Otite? Si tratta di un’infiammazione di origine infettiva, che interessa l’orecchio ed è ...

'Ho l'otite' : Laura Pausini annulla i concerti di Eboli - come fare per i biglietti : Laura Pausini ha deciso di 'saltare' i concerti di Eboli del 25 e del 26 settembre. I concerti da tutto esaurito del 'Fatti sentire Worldwide Tour 2018' sono stati, informa il suo staff in una post su ...

Laura Pausini - stop ai concerti : come sta la cantante : Laura Pausini si è fermata ad Eboli. La cantante romagnola, impegnata nel ‘Fatti Sentire World Tour’, ha dovuto rinunciare a tre tappe per problemi di salute. Oggi e domani, 25 e 26 settembre, infatti, la cantante di Faenza ha dato forfait per un fastidioso mal di gola che non le permetterebbe di esibirsi al meglio davanti ai suoi tanti fan che, da ogni parte del Mezzogiorno e d’Italia, sarebbero arrivati nel ...

Laura Pausini sta male : rinviati due concerti/ Cos'ha? L'otite blocca le date di Eboli : Laura Pausini è stata costretta dalL'otite a rinviare due concerti ad Eboli. Erano in programma per oggi e domani al Palasele, ma saranno recuperati il 3 e il 4 novembre prossimi.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 18:57:00 GMT)

Annullato il concerto di Laura Pausini ad Eboli : l'artista ha avuto un malore : l'artista Laura Pausini ha Annullato il suo concerto in programma stasera e domani sera, 25 e 26 settembre 2018, presso il PalaSele di Eboli, in provincia di Salerno. A comunicarlo è stato la stessa cantante con un post apparso poche ore fa sulla sua pagina ufficiale del social network 'Facebook'. La doppia data dell'artista romagnola aveva già fatto registrare il sold out per entrambe le date. Laura Pausi, la cantante italiana più amata e ...

Rinviati i concerti di Laura Pausini a Eboli del 25 e 26 settembre : nuove date e rimborso biglietti : I concerti di Laura Pausini a Eboli sono Rinviati. Di pochi minuti fa, l'annuncio del forfait dell'artista di Solarolo per febbre alta e otite, che le avrebbe impedito di salire sul palco per la doppia data sold out al PalaSele della città campana. Le due date sono già riposizionate in calendario, per le serate del 3 e 4 novembre. I biglietti rimangono quindi validi per i prossimi appuntamenti che vedranno l'artista tornare in Campania per ...

Doppio sold out per Laura Pausini a Eboli il 25 e 26 settembre : info ingressi generali - fan club e restrizioni : Laura Pausini a Eboli colleziona un nuovo sold out. Sono due i concerti che l'artista di Solarolo terrà al PalaSele, per i quali sono stati letteralmente polverizzati i biglietti senza che ci siano nuove disponibilità. Fatti sentire World Wide Tour approda quindi in Campania per le date del 25 e 26 settembre, nelle quali sarà la musica del nuovo disco a risuonare tra le mura del palasport con inizio del concerto a partire dalle ore ...

Doppio sold out per Laura Pausini al Pala Sele di Eboli martedì 25 e mercoledì 26. : Il tour segue la release mondiale di FATTI SENTIRE , l'ultimo album di inediti di Laura pubblicato in tutto il mondo per Atlantic/Warner Music entrato nella top ten degli album più venduti nel mondo ...