Land Rover - Nuove foto della Defender in arrivo nel 2020

Valentino Rossi - GP ThaiLandia 2018 : “Sarà dura ma ci proverò. Chiudere la stagione al terzo posto? Molto difficile” : Valentino Rossi è pronto per affrontare il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend sul tracciato di Buriram. Il Dottore debutterà così su un un nuovo circuito anche se le sensazioni della vigilia non sono delle migliori: la Yamaha è sempre più in crisi e il nove Campione del Mondo dovrà cercare una nuova magia per provare ad arrivare nelle posizioni di vertice, un’impresa che sembra Molto difficile vista ...

Land Rover Discovery : svelata la tecnologica versione per la Croce Rossa equipaggiata con drone [FOTO] : Al Salone di Parigi è stata svelata una particolare versione del fuoristrada britannico sviluppata per il soccorso di vite umane e per gestire emergenze e disastri Land Rover e la Croce Rossa austriaca rinnovano la loro collaborazione nata nel 1954 sveLando al Salone di Parigi una speciale Discovery allestita per il soccorso di vite umane e per gestire emergenze e disastri. Frutto di un lavoro durato 18 mesi, questa speciale Land Rover ...

Land Rover Defender - ecco le prime immagini del nuovo modello camuffato – FOTO : L’ultimo passo, prima dell’arrivo di un nuovo veicolo, sono i test su strada. Da effettuarsi in luoghi e condizioni climatiche diverse. Ovviamente, per non svelare le linee in anticipo, bisogna ricorrere alla tecnica del camouflage, ma nel caso di vetture inconfondibili come il nuovo Land Rover Defender, c’è poco da nascondere… Comunque sia, ecco le prime immagini della nuova generazione, impegnata nelle prove da un ...

Jaguar Land Rover - a Parigi tra passato - presente e futuro" : Per l'occasione sarà esposta anche la Jaguar I-Pace, lo sport utility vehicle che ha aperto la strada al futuro elettrico del marchio del giaguaro. I settanta anni di vita del brand Land Rover ...

Fuoristrada si rovescia - una bimba resta bloccata con braccio sotto la Land Rover : VICENZA - Il Fuoristrada si rovescia in autostrada e una bambina resta bloccata col braccio dal pesante mezzo. E' successo poco prima delle 16, oggi 29 settembre 2018, lungo l'autostrada A4 tra i ...

Motor Show di Parigi – Jaguar Land Rover celebra il suo passato - presente e futuro : Al Motor Show di Parigi Jaguar Land Rover celebrerà due storiche ricorrenze. Nel suo 70° anniversario Land Rover inaugura una nuova unità di comando mobile per la Croce Rossa. Jaguar celebrerà i 50 anni della sua lussuosa ammiraglia XJ Jaguar Land Rover continuerà il suo anno di celebrazioni anche al Motor Show di Parigi. Dal 2 al 14 ottobre le leggendarie auto del suo passato, le affascinanti auto del suo presente e gli avveniristici ...

MotoGp - Lorenzo proverà a correre in ThaiLandia : ROMA - Jorge Lorenzo proverà a correre il Gp di Thailandia, nonostante l'infortunio rimediato ad Aragon subito dopo la partenza. Il pilota della Ducati ha riportato una lussazione all'alluce destro ...

Android Auto sbarca anche su Jaguar e Land Rover : Jaguar e Land Rover offriranno sia Android Auto che CarPlay sui propri veicoli con i sistemi di infotainment InControl Touch Pro e Touch Pro Duo L'articolo Android Auto sbarca anche su Jaguar e Land Rover proviene da TuttoAndroid.

Dazi Usa - Volvo e Jaguar Land Rover le più colpite dalla guerra commerciale : La possibile guerra commerciale tra Stati uniti e Unione europea mette a rischio il comparto automobilistico del Vecchio continente con la Volvo e la Jaguar Land Rover costrette ad affrontare i maggiori problemi. questa l'opinione manifestata dagli analisti di Standard & Poor's dopo le ultime minacce del presidente statunitense Donald Trump sull'imposizione di Dazi del 25% sulle auto europee.A rischio chi non produce in Usa. Secondo ...

Nicolò Ferrari/ Proverà a dividere Nilufar e Giordano? (Temptation IsLand Vip) : Dopo la delusione a Uomini e Donne, Nicolò Ferrari incontrerà per la seconda volta Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island Vip su Canale 5.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 08:10:00 GMT)

Land Rover Defender Works V8 : l’ultimo degli immortali [FOTO] : Questa edizione speciale dell’off road britannico si presenta come la versione più potente e veloce di questo modello mai creata da Land Rover In occasione del 70° anniversario del Marchio, Land Rover ha deciso di realizzare una versione in edizione limitata, ad alte prestazioni, dell’iconico Defender, capace di scrivere la storia del mondo degli off road. Battezzato Land Rover Defender Works V8, questo inarrestabile veicolo rende ...

Brexit : ceo Jaguar Land Rover lancia nuovo allarme su 'no deal'. In gioco 12 mld e molti posti di lavoro : LONDRA - Ennesimo avvertimento dall'industria automobilistica del Regno Unito sui rischi di una Brexit 'no deal', un divorzio senz'accordo dall'Ue. Stavolta a lanciarlo,...

Land Rover - Avvistato il facelift della Discovery Sport : Il prossimo anno sarà ricco di novità per la Land Rover. Oltre alla nuove generazioni della Defender e della Evoque, la Casa britannica lancerà sul mercato anche i facelift della Discovery e della sorella minore, la Sport. Quest'ultima è stata avvistata per la prima volta con tutti i particolari estetici definitivi, cautamente ricoperti da pellicole di camuffatura.Nuovo look, davanti e dietro. Rispetto ai modelli avvistati in precedenza, tutti ...