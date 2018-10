Lanciato il primo salame nello spazio | si chiama “Gagarin”

Spider-Man : ecco quando sarà Lanciato il primo DLC "City That Never Sleeps" : Insomniac Games ha già annunciato City That Never Sleeps, il primo DLC per Spider-Man, l'attesissimo nuovo titolo dedicato all'Uomo Ragno in arrivo in esclusiva per PlayStation 4.Come possiamo vedere, riporta Dualshockers, il DLC sarà diviso in tre capitoli separati che hanno il loro nome e la loro data di pubblicazione. Per il momento è nota la data di lancio del primo capitolo, mentre per gli altri due sappiamo la finestra d'arrivo.Read ...