La Rustica calcio | Prom | vittoria di misura in Coppa Maxim | «Potevamo gestire meglio»

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Roma – Il Laha immediatamente riscattato il primo k.o. stagionale (lo 0-1 interno di domenica scorsa contro il De Rossi in campionato) e ha superato per 3-2 il forte Fiumicino nell’andata dei 32esimi di finale diItalia. Sul campo di casa, i ragazzi di mister Daniele Paolini hanno giocato una splendida prima frazione (chiusa sul 3-0), salvo poi “sedersi” nel secondo tempo e subire la parziale rimonta dei tirrenici. «C’è più rammarico che soddisfazione per il risultato finale – dice il centrocampista esterno classe 1990 Marius Florin– Abbiamo giocato un primo tempo molto positivo, creando tanto e realizzando tre reti. Poi avremmo dovutola partita e invece undi rigore a inizio ripresa l’ha cambiata»., autore della prima marcatura capitolina (poi seguito da Massella e Pansera, tutti in rete su splendide intuizioni di un Simonetta in ...