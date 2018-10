La provincia di Chieti Terra di Nessuno | COISP | Siamo diventati bancomat dei malviventi

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 4 ottobre 2018)- Gli ultimi eventi hanno visto il nostro territorio, che una volta era considerato placido e tranquillo, tramutarsi in una “radura” fertile per delinquenti efferati e spietati. La pronta reazione e la preparazione degli operatori della Questura e del locale Commissariato hanno consentito, in brevissimo tempo, la cattura dei romeni ritenuti gli artefici della nota rapina in villa di Lanciano, ai danni di due anziani. Pur tuttavia, Sig. Questore, questo Sindacato di Polizia se da un lato plaude ed elogia l’operato pregevole di tutti quei poliziotti che hanno contribuito alla celere risoluzione della menzionata rapina, dall’altro non può non richiamare la Sua attenzione e quella del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sui gravi eventi che, nelle ultime settimane, stanno imperversando a. E’ dell’altro ieri la sconvolgente notizia di due rapine consumate ...