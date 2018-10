La promessa del premier Conte | «Entro il 2019 Genova avrà il suo ponte»

La promessa del primo ministro Conte : : «Sono arrivato sei ore dopo il disastro. Ho tenuto due consigli dei ministri in 48 ore e stanziato subito 33 milioni. A distanza di 40 giorni abbiamo il decreto»

Giorgia Greco - bambina senza una gamba per un tumore/ promessa della ginnastica “Oggi volo come una farfalla” : Giorgia Greco, bambina senza una gamba a causa di un tumore: oggi sogna di entrare nella Nazionale di ginnastica artistica ritmica, la sua storia a La vita in diretta.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:25:00 GMT)

La Casa di Carta 3 farà la storia della serialità - la promessa di Netflix sulla terza stagione : La Casa di Carta 3 è la grande scommessa di Netflix per il prossimo anno: la serie originariamente prodotta da Vancouver e Atresmedia per Antena3 in Spagna è diventata tra il 2017 e il 2018, con un'unica stagione divisa in due parti per la distribuzione in streaming, la più popolare tra quelle non di lingua inglese nella storia della piattaforma. Lo scorso aprile Netflix ha annunciato di essere entrata nella produzione del format mettendo in ...

Auto contro tir in sosta : muore promessa del Rugby Livorno di 21 anni : Imafidon Oduware è deceduto in seguito allo schianto dell'Auto su cui si trovava con un tir parcheggiato lungo la Fi Pi Li.Continua a leggere

La Vita promessa 2 ci sarà? Il mistero dell’anello di Antonio e il tweet di Simona Izzo tra gli indizi : Uno struggente finale in cui i colpi di scena non sono mancati così come i morti, ma la domanda rimane: La Vita Promessa 2 ci sarà? Il trash non è mancato nella fiction di Rai1 tanto che in molti ci hanno visto dentro il timbro di prodotti tipici di Canale 5 ma che sulla rete ammiraglia della televisione pubblica ha potuto mancare sulla recitazione di alcuni componenti del cast a iniziare da un’immensa Luisa Ranieri. Le sue lacrime, il suo ...

Il Grande Fratello Vip 2018 perde terreno. Il finale della fiction Rai ‘La Vita promessa’ è un trionfo! : Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag figure invalid in Entity, line: 3 in /home/mhd-01/www.ilgossip.net/htdocs/wp-content/plugins/wpex-auto-link-titles/wpex-auto-link-titles.php on line 38 La Vita promessa chiude il ciclo della prima stagione con risultati entusiasmanti. La fiction con Luisa Ranieri e Francesco Arca L'articolo Il Grande Fratello Vip 2018 perde terreno. Il finale della fiction Rai ‘La Vita Promessa’ è un trionfo! ...

promessa MANTENUTA : DA OGGI IL VIA ALLA MENSA SCOLASTICA IN 14 PLESSI INAUGURATO IL SERVIZIO ANCHE A VILLA DEL ROSARIO : PROMESSA MANTENUTA. Da OGGI la MENSA SCOLASTICA è operativa in ben 14 PLESSI scolastici della Città ed negli istituti che adottano il tempo prolungato ComPLESSIvamente il SERVIZIO MENSA sarà in grado ...

LA VITA promessa 2 CI SARÀ?/ Anticipazioni : in attesa del gran finale nessuna conferma all'orizzonte : La VITA PROMESSA 2 ci sarà oppure no? Le Anticipazioni sul finale di stagione in onda questa sera lasciano pensare al fatto che un solo capitolo dovrebbe bastare per la saga di Carmela(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 17:29:00 GMT)

Ultima puntata de La vita promessa con Spanò a New York - una seconda stagione dopo il finale dell’1 ottobre? : Lunedì 1 ottobre in prima serata su Rai1 l'Ultima puntata de La vita promessa conclude questo romanzo in costume ambientato negli anni Venti per la regia di Ricky Tognazzi con protagonista assoluta Luisa Ranieri. Questo feuilleton in quattro puntate dedicato alla questione dell'emigrazione italiana negli Stati Uniti all'inizio del secolo scorso incrocia tematiche come la violenza sulle donne, l'evoluzione dei modelli familiari e sociali, la ...

Replica La vita promessa - puntata del 1° ottobre in tv e streaming su RaiPlay e RaiPremium : Lunedì 1 ottobre, su Rai Uno, andra' in onda l'ultimo appuntamento [VIDEO]de La vita promessa, la fortunata fiction con Francesco Arca e la bravissima Luisa Ranieri. Ancora non si conoscono dettagli sulla seconda stagione ma visto il successo raggiunto, il promento della saga è una possibilita' da non escludere del tutto. La trama della fiction ruota attorno alla famiglia Carrizzo e, in particolar modo, alla siciliana Carmela. Quest'ultima, dopo ...

La promessa dell'hacker : "Cancellerò la pagina Facebook di Zuckerberg" : Nel 2011, un soggetto non identificato aveva pubblicato un post direttamente sulla bacheca del Ceo del più grande social network del mondo. LEGGI ANCHE - Su Facebook gli hacker ci spiavano col numero ...

Jamie Lorente su La Casa di Carta 3 - la promessa di Denver : “La terza stagione migliore delle precedenti” : Le dichiarazioni di Jaime Lorente su La Casa di Carta 3 promettono benissimo: l'attore, interprete della testa calda Denver nella serie spagnola cult di Netflix che tornerà nel 2019 con nuovi episodi, è entusiasta della trama della prossima stagione. Ospite dell'evento Heroes Comic Con Madrid, Lorente ha svelato qualche dettaglio sulla produzione in cantiere: sebbene gli attori non abbiano ancora iniziato le riprese, che partiranno ...

Nella prima serata del lunedì ‘La Vita promessa’ conferma il successo di ascolti battendo il Grande Fratello Vip! Ecco i dati degli ascolti : Era molto attesa la partenza della terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi, affiancata da L'articolo Nella prima serata del lunedì ‘La Vita Promessa’ conferma il successo di ascolti battendo il Grande Fratello Vip! Ecco i dati degli ascolti proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

La promessa del vicepremier Di Maio : 'Da marzo reddito di cittadinanza' : 'Nel 2019 faremo partire in maniera differenziata pensioni e reddito di cittadinanza: dal 1° gennaio 2019 la pensione minima passa a 780 euro, mentre da metà marzo 2019 sarà erogato il reddito di ...